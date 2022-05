Nelle ultime ore sono state svelate diverse informazioni su Alba Parietti, legate alla sua vita sentimentale. Ormai non è più single da diverso tempo e anche lei stessa ha confermato di essere felicemente fidanzata, eppure c’è sempre stato tanto mistero intorno al suo partner. Dopo le indiscrezioni sul suo conto, la showgirl ha deciso di parlare e di fare finalmente chiarezza sul suo comportamento. Ha proferito tutto davanti ad Eleonora Daniele, nel corso della puntata del 4 maggio di ‘Storie Italiane’.

Il sito ‘Dagospia’ aveva invece scritto che Alba Parietti starebbe per convolare a nozze con Fabio Adami, questo il nome del compagno. Insomma la showgirl che fino a poco tempo fa si era dichiarata single, avrebbe davvero perso la testa per quest’uomo affascinante, che vive lontano dal mondo del gossip e della tv: i due sembrerebbero inseparabili e a confermarlo sarebbero proprio gli amici dei due. Lui ha 5 anni ed è un manager romano con due storie importanti alle spalle e ha due figli, Linda e Filippo.





Alba Parietti, perché non parla del suo nuovo compagno

Come ha sottolineato ‘Ultime Notizie Flash’, Alba Parietti già da Alberto Matano a ‘La vita in diretta’ aveva chiuso immediatamente l’argomento e ora ha ribadito: “C’è una cosa bella nella mia vita, ma non ne parlo”. E c’è una ragione ben precisa dietro questa sua decisione. Infatti, a ‘Storie Italiane’, ha voluto riferire tutto e ora tutti i suoi ammiratori sanno benissimo l’origine della sua scelta. Andiamo a vedere dunque insieme cosa ha svelato davanti alle telecamere del programma, in onda su Rai 1.

Queste le dichiarazioni di Alba Parietti da Eleonora Daniele: “Ha una situazione personale privata per la figlia e altro che va affrontata con grande delicatezza. Quindi è giusto che si possano sapere i fatti miei perché se io vado in giro e non ho alcuna intenzione di nascondermi è giusto così, però da lì a mettermi a rilasciare delle interviste e a dare dei dettagli non mi sembra delicato e giusto”. Quindi, non fornirà sicuramente ulteriori particolari nemmeno in futuro, tranne se lui le darà eventualmente il permesso.

In passato Alba Parietti si è unita in matrimonio con l’attore Franco Oppini nel 1981, poi nel 1997 hanno divorziato. Successivamente ha avuto una storia d’amore con Stefano Bonaga. Ha avuto altri flirt, mentre l’ultima storia d’amore conosciuta, prima di quella in corso, è stata con l’artista Cristiano De Andrè, che è iniziata nel 2010, prima di concludersi 4 anni più tardi.

“Si sposa”. Alba Parietti, la vita cambia di nuovo a 60 anni. Il ‘sì’ al nuovo compagno: chi è