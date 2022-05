Alba Parietti qualche settimana fa è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di un uomo misterioso. Si tratta nello specifico di Fabio Adami, manager romano, 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane. Alto, moro, sguardo intenso: nsomma, quello di Fabio Adami è proprio il profilo di un uomo molto affascinante e non vien difficile pensare abbia fatto breccia nel cuore di Alba Parietti. Da Oggi si apprende anche che è un appassionato di sport e che la conduttrice lo avrebbe già presentato ufficialmente al figlio Francesco.

Da tempo non si vedeva Alba Parietti in compagnia di un uomo. L’ultima relazione di Alba Parietti è stata quella con Cristiano De Andrè, figlio del grande cantante Fabrizio. Una storia durata 4 anni dal 2010 al 2014. Poi più nulla per la showgirl che a 60 pare abbia ritrovato l’amore con Fabio Adami. I paparazzi della rivista Chi hanno immortalato Alba Parietti con il nuovo fidanzato, a passeggio per le vie di Milano mentre si scambiano teneri baci.





Alba Parietti, si parla di nozze con il manager Fabio Adami

Come ha commentato Alba Parietti questa “scoperta” del settimanale Chi (avallata dai curiosi del web)? In verità ancora non si è lasciata andare ad alcuna dichiarazione in merito, come aveva fatto ad esempio lo scorso dicembre a proposito del presunto flirt con Alvise Rigo. In quell’occasione la conduttrice, con la sua consueta ironia, aveva smentito tutto: “Scusa Alvise, per me sei troppo vecchio” scriveva su Instagram, strappando un sorriso a tutti i suoi follower.

Ora è il portale Dagospia a fornire un vero e proprio scoop su Alba Parietti. Stando al sito di Roberto D’Agostino, pare che Alba Parietti starebbe per convolare a nozze con Fabio Adami. Insomma la showgirl che fino a poco tempo fa si era dichiarata single, avrebbe davvero perso la testa per quest’uomo affascinante che vive lontano dal mondo del gossip e della tv: secondo quanto riporta Dagospia i due sembrerebbero inseparabili e a confermarlo sarebbero proprio gli amici dei due.

Fabio Adami ha 55 anni ed è un manager romano con due storie importanti alle spalle ha due figli, Linda e Filippo. Qualche storia in più l’ha avuta Alba Pariettiche dopo il matrimonio con Franco Oppini, dal quale è nato Francesco, è passata alla relazione con il filosofo Stefano Bonaga, a seguire la storia con la star di Hollywood Christopher Lambert. Quindi il grande amore per il Principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso nel 2020, e l’ultima relazione con Cristiano De André.

