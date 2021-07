Della famiglia di Al Bano Carrisi si parla molto ultimamente. Soprattutto di due delle sue figlie, ovvero Cristel e Jasmine. La prima, avuta dal matrimonio con Romina Power, è incinta per la terza volta. Il gossip è stato confermato dallo stesso cantante che in una recente intervista ha raccontato che la figlia è incinta di un’altra bambina che nascerà a settembre.

Questa lieta notizia Al Bano e Romina Power l’hanno appresa a Pasqua, quando Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia (la coppia vive a Zagabria, in Croazia, ndr). “Mia figlia era già in attesa, bellissima”, ha aggiunto nonno Al Bano ricordando il momento in cui è stato messo al corrente della nipotina in arrivo. Il nome che le daranno? Ancora non si sa, ma secondo Di Più Tv Cristel Carrisi potrebbe omaggiare la zia Taryn, recentemente scomparsa.

Al Bano e Loredana Lecciso, niente matrimonio: parla il cantante

E poi c’è Jasmine, la primogenita che il Leone di Cellino San Marco ha avuto da Loredana Lecciso e che e sta cercando di ritagliarsi il suo spazio personale all’interno del mondo dello spettacolo. Ha solo 19 anni, un diploma al liceo linguistico appena conquistato e tanta, tantissima voglia di emergere. Dopo aver lanciato due singoli, di cui uno poco fa, sarà di nuovo in tv al fianco del famoso papà.







Al Bano e Jasmine Carrisi faranno infatti ancora coppia a The Voice Senior, lo show musicale condotto da Antonella Clerici in partenza in questi giorni. Nell’attesa, il cantante sta rilasciando diverse interviste e l’altro giorno è stato anche ospite in collegamento di Unomattina Estate. E tra i tanti argomenti trattati non sono mancate domande personali, come quelle su Loredana Lecciso.

Nonostante i gossip, i due sono unitissimi e, dopo due figli ormai grandi, tutti si chiedono se ci saranno o meno i fiori d’arancio. Beh, a quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Stando alle sue parole, sembrerebbe che Al Bano non sia affatto pronto per le nozze perché “ha già dato”. “Con tutto il rispetto per chi si è sposato, io ho già dato e ho capito che il matrimonio più importante è quello mentale con il soggetto che hai di fianco”, ha detto in diretta. E chissà come l’avrà presa Loredana Lecciso.