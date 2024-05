“Aggressione brutale, sono svenuta due volte”. Il racconto choc di ​Alba Parietti. La donna si sfoga sui social, precisamente su Instagram per raccontare quello che le è successo ultimamente. La showgirl fa poi un lungo appello nella speranza che non le ricapiti più qualcosa di simile. Ma andiamo con ordine. Alba Parietti ha un cane che ama come un figlio di nome Venghi. Lo stesso, negli ultimi giorni è stato attaccato da un altro cane e la stessa Parietti a sua volta è stata morsa.

Scrive su Instagram, a corredo di un video: “Ecco il Venghi oggi. Davvero a tutti i proprietari di cani di averne grandissima cura e di fare tantissima attenzione. Ne parlo solo oggi ma la scena che ho visto quando l’altro cane ha aggredito il mio è stata orrenda e sconvolgente. Sono scene violentissime, non mi vergogno a dirlo, sono svenuta due volte dallo spavento, dalla paura e quando abbiamo fatto per separarli”.





Alba Parietti dice: “Venghi in preda al dolore atroce (ha riportato fratture scomposte ovunque), alla disperazione e alla paura, mi ha morso ovunque, il dolore non l’ho nemmeno sentito. Quello che mi ha davvero sconvolto è stata la scena dell’aggressione violentissima al mio cane, che nel giro di un secondo era un pupazzo inanimato pieno di sangue e fratture senza avere il tempo di fare nulla per altro rischiando nel farlo”.

Poi l’appello di Alba Parietti: “Vi prego, vi supplico, portate sempre i vostri cani al guinzaglio e in caso il vostro cane sia particolarmente aggressivo per razza o indole anche se con voi è affettuoso e buonissimo, mettete nei luoghi a rischio dove ci sono persone, bambini altri cani la museruola. Anche su strade apparentemente deserte. Liberi solo tra le mura domestiche o giardini privati. Questo per amore sia per i vostri cani che per il prossimo. Io credo che la scena che ho visto quella mattina non me la dimenticherò mai più e rimarrà nella mia testa come una delle cose più scioccanti che mi sono capitate”.

Conclude Alba Parietti: “Orrenda e pericolosissima. Una delle più brutte nonostante di incidenti nella mia vita ne abbia accumulati parecchi. La cosa che più mi spiace è che vivrò sempre da ora in poi con la paura di fare una semplice passeggiata e che mi ha fatto venire la paura dei cani che non ho mai avuto. E soprattutto della superficialità e stupidità degli esseri umani. Riflettete … rispettate la vita”.

