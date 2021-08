Abbiamo imparato a conoscerla la signora Rosalba, la tata dei Ferragnez. Per chi non lo sapesse, la donna, è una puericultrice: ovvero, una operatrice socio-sanitaria che si pende cura della crescita psicologica, motoria e ludica dei piccoli, fornendo anche sostegno e supporto ai genitori che potrebbero trovarsi in difficoltà durante i primi mesi di vita dei figli. Ora però il suo lavoro è terminato, così Chiara e Fedez, poco prima della partenza per le vacanze estive hanno organizzato una piccola festa proprio per “nanny” Rosalba.

Da quello che si capisce dai commenti lasciati dai membri della famiglia Ferragnez, sembra appunto che non sarà più lei a occuparsi dei piccoli di casa ma, nonostante ciò, per loro continuerà a essere una persona speciale. Con ogni probabilità Rosalba non sarà più la nanny di Leone e Vittoria e i Ferragnez hanno voluto ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per loro negli ultimi anni con un pensiero speciale.

La donna, non solo ha posato con la nota famiglia social, ha anche ricevuto un mini party casalingo con tanto di torta personalizzata con la scritta “Ti vogliamo bene Rosalba”. È stata poi Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, a rivelare il motivo per cui è stata organizzata la festa. In un commento lasciato su Instagram ha scritto: “Una persona meravigliosa e super competente. Ci mancherai tantissimo Rosalba”.





Un’amica di Rosalba ha commentato: “Rosalba mi ha sempre detto cose meravigliose di voi, anche voi le mancherete e soprattutto i bambini che ha cresciuto e adora come fossero suoi. Vi manterrete sempre in contatto signora Marina, ormai siamo una grande famiglia”.

Anche chi segue le storie dei Ferragnez sa bene chi è stata Rosalba e quanto è stata d’aiuto in casa: l’operatrice è stata assunta poco dopo la nascita di Leone e da allora è apparsa spesso nelle Stories della fashion influencer. Negli ultimi mesi si è presa cura anche di Vittoria, non esitando a lasciarsi immortalare mentre la abbraccia con dolcezza.