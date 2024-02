Colpo di scena nel mondo del gossip. La coppia di Canale 5 si è lasciata a sorpresa, infatti fino a pochi giorni fa erano stati visti insieme ma in realtà le cose non stavano affatto andando bene tra i due. Già lui aveva fatto intuire in una storia Instagram che la rottura fosse praticamente certa, anche se non l’aveva detto in maniera esplicita. Ma era infastidito dalle continue domande sulla sua sfera privata.

Poi ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza nella giornata di venerdì 9 febbraio a confermare la fine della relazione sentimentale. La coppia di Canale 5 si è lasciata, nonostante abbiano tentato di risolvere i loro problemi anche pubblicamente. I fan devono però arrendersi e prendere atto che entrambi sono da ritenersi assolutamente single. Una vera botta.

La coppia di Canale 5 si è lasciata definitivamente

Dopo che erano uscite delle voci negative sui due ragazzi, la coppia di Canale 5 che ora si è lasciata ha preferito non fare annunci ufficiali. Però il ragazzo aveva scritto sui social: “Mi chiedete continuamente come va la mia storia. Io non voglio creare polemiche, gossip né nulla! Vi chiedo col cuore di non domandarmi altro! Grazie”. Poi Venza ha confermato la separazione.

Ad essersi detti addio sono gli ex concorrenti di Temptation Island della scorsa edizione, Isabella Recalcati e Manuel Marascio. Amedeo Venza ha postato su Instagram: “Finita la storia tra i due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Manuel e Isabella! I due erano usciti insieme dal programma, ma le cose non sono andate come speravano!”.

Il sito Isa & Chia ha ricordato i motivi che spinsero Isabella e Manuel ad andare a Temptation. Lui era certo che la fidanzata non fosse felice perché non poteva permettersi una vita agiata al suo fianco. Ma poi si erano chiariti, uscendo assieme. Ora è invece finita, probabilmente per sempre.