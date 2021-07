Oggi la principessa Diana Spencer, morta il 31 agosto 1997, avrebbe compiuto 60 anni. La data assume un significato particolare, visto il momento complesso che sta vivendo la Royal Family e vista la tensione tra i 2 figli del principe Carlo e Lady Diana, William e Harry, che oggi si sono ritrovati per inaugurare la statua dedicata alla madre.

Per tutti Lady Diana è stata un’indiscussa icona di eleganza. “La principessa del popolo”, o “la principessa triste”, appellativo utilizzato perché il suo matrimonio da favola con Carlo d’Inghilterra è finito presto in frantumi. Avrebbe compiuto oggi 60 anni, Lady Diana Spencer, tra le donne più carismatiche e amate del secolo scorso, non fosse stato per quel tragico incidente a Parigi, nel tunnel dell’Alma, in cui perse la vita insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed e il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la coppia, Henri Paul.

William e Harry si sono ritrovati per la prima volta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre. I figli di Lady Diana e il principe Carlo non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, morto lo scorso aprile e ovviamente i flash erano tutti per loro. In questi due anni si è parlato tanto delle tensioni all’interno della famiglia e tra i due fratelli, tensioni nate da quando il turbolento Harry ha deciso di lasciare Londra e i suoi incarichi istituzionali per vivere una vita più tranquilla insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle.





La statua si trova nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese di Diana durante gli anni di matrimonio col principe Carlo. A commissionare la statua, nel 2017, sono stati gli stessi William e Harry, auspicando che la statua faccia riflettere i visitatori di Kensington Palace sulla “vita e l’eredità” di Diana. I due fratelli hanno scoperto insieme statua ed è stato un momento molto emozionante. Un momento bellissimo, che li ha visti finalmente uniti nel ricordo della madre.

Harry, che vive negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro due figli, Achie e Lilibet Diana, è atterrato in Inghilterra la scorsa settimana. Per il giardino, completamente ridisegnato per accogliere la statua, informa la Bbc, sono stati piantati oltre 4mila fiori. L’apertura al pubblico, che sarà gratuita, avverrà a partire da domani, in linea con gli orari di apertura di Kensington Palace.