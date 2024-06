William e Kate, la brutta voce sulla coppia reale. Da tempo ormai tabloid e giornali si chiedono quali siano le reali condizioni della principessa del Galles alle prese con un tumore. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della partecipazione della 42enne alla parata del Trooping the Colour, i festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo III.

La curiosità di quesa giornata è che l’idea di festeggiare il compleanno del re a giugno venne a re Giorgio II, nato il 9 novembre 1683, quando in Gran Bretagna il meteo è troppo incerto e col rischio di pesanti piogge. Ebbene la principessa è tornata in pubblico dopo un’assenza di oltre 6 mesi dalle scene e ha fatto sapere che sta facendo “buoni progressi” nelle cure contro la malattia e che si sente pronta a tornare in pubblico per qualche evento.

Leggi anche: “Devo dirvi una cosa”. Nuova foto e nuovo messaggio, Kate Middleton rompe il silenzio dopo il tumore





La voce sul principe William e Kate: crisi e divorzio

Ospite a Mattino 4 il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha rivelato: “Una seconda vita per William? Non è una cosa che immaginiamo noi, ma abbiamo raccolto le voci che girano all’estero, perché in Inghilterra non possono scrivere tutta la verità di come stanno le cose, perché c’è un rapporto tra i tabloid e la casa reale, con la richiesta di riservatezza. C’è stato anche sulla salute di Kate, loro all’inizio l’hanno rispettato in modo stretto, un po’ meno adesso dopo la foto fake”.

“Purtroppo arrivano notizie molto preoccupanti anche sul piano della situazione familiare – dice Signoretti – Fonti interne alla famiglia reale parlano di un nuovo intervento entro fine anno, ma anche di una crisi con William e di voci di divorzio. Poi c’è la Regina Camilla che torna a farsi vedere ai giardinetti con Rose Hanbury, che dal 2019 è indicata come l’amante di William“.

“In questa crisi – conclude il direttore di Nuovo – contano anche i comportamenti del Principe. Sembra che il Principe passi fuori tutti i fine settimana e lasci Kate sola a casa nel weekend. Lui va in giro per feste esclusive, eventi privati dove ci sarebbe sempre questa Rose. Adesso arriva l’assist di Camilla, che di divorzi e terzi incomodi se ne intende. I comportamenti della regina non hanno aiutato la situazione. Il fatto che Camilla si sia fatta vedere con la presunta amante di William non è una fake news. A nessuno fa piacere vedere la suocera con l’amante“.

“Cosa succede se non ce la fanno”. Kate e Carlo, il commento di Antonio Caprarica sullo scenario choc