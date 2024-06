Purtroppo nel Regno Unito c’è sempre preoccupazione per re Carlo e Kate Middleton, entrambi alle prese con un tumore da sconfiggere. La salute non è proprio straordinaria, anche se rispetto alla principessa del Galles lui si è fatto vedere in pubblico e sembrava essere in una forma migliore. Ma Antonio Caprarica ha parlato anche dell’eventualità peggiore.

Ha fatto riferimento alla possibilità che re Carlo e Kate Middleton possano non farcela e quindi perdere la vita. Caprarica ha spiegato nei dettagli cosa succederebbe nella Royal Family, se dovesse essere davvero colpita da questi terribili due lutti. Ovviamente nessuno vuole nemmeno immaginarlo, ma inevitabilmente è una questione da prendere anche in considerazione.

Re Carlo e Kate Middleton, Caprarica spiega cosa succederebbe alla loro morte

Questa ipotesi su re Carlo e Kate Middleton è la più tremenda e ovviamente quella che nessuno si augura mai di vivere. Ma Antonio Caprarica, parlandone col settimanale Oggi, ha ugualmente voluto rivelare cosa potrebbe succedere: “Pensiamo a scenari che nessuno si augura, ma purtroppo possibili. Se mancassero sia Carlo che Kate, come potrebbe reagire William, che si ritroverebbe da solo con tre bambini piccoli? È un uomo complicato, che agisce d’impulso, non ascolta nessuno“.

E quindi Caprarica ha svelato cosa potrebbe fare William e anche il fratello Harry: “Potrebbe decidere di passare la corona al figlio George. Ma chi può esercitare la reggenza fino ai suoi 18 anni? Solo una persona: Harry. Camilla? Lei è semplicemente una regina consorte, non è in linea di successione al trono. Il rapporto tra Harry e Carlo? La rottura con il figlio è un danno sostanziale per la Corona. Se il sovrano non riesce a tenere unita la famiglia, come può tenere unito il Paese? La situazione è complicata”.

E il giornalista ha ipotizzato anche la risposta di Harry: “Se Harry accetterebbe? Io penso di sì. Carlo rinuncerebbe solo se fosse del tutto impossibilitato fisicamente e mentalmente. Ma con William tutto potrebbe cambiare. Lo chiamano ‘il principe dalle 10 alle 16’, fa gli orari di un travet, non è uno stakanovista, pensa soprattutto a moglie e figli, giustamente. Se la nonna e il padre credevano che il loro ruolo avesse un mandato divino, William lo considera solo un lavoro. E non escluderei – ha concluso a Oggi – che a 75-80 anni lasci il trono al primogenito George”.