Arrivano altre notizie importanti su re Carlo. Stavolta non c’entra il cancro nel concreto, bensì i figli del principe Harry. I nipoti Archie e Lilibet vivono a distanza da molto tempo, dopo la decisione del fratello di William e di sua moglie Meghan Markle di trasferirsi negli Stati Uniti dopo essersi allontanati dalla Royal Family. Ma ora il monarca avrebbe sollevato un problema di non poco conto.

Stando ad alcune fonti vicine a re Carlo, lui vorrebbe che succedesse qualcos’altro coi figli di Harry. I nipoti Archie e Lilibet sono comunque molto importanti nella famiglia reale, ma c’è una problematiche che sta diventando quasi insormontabile. E lui si starebbe decisamente infastidendo, visto che avrebbe manifestato tutta la sua insofferenza.

Re Carlo e i figli di Harry: cosa ha chiesto il monarca a proposito di Archie e Lilibet

Ad occuparsi della questione è stato The Mirror. Persone prossime a re Carlo hanno riferito che lui si sarebbe stancato di ciò che è costretto a fare coi figli di Harry. Vorrebbe ben altro nel suo rapporto con Archie e Lilibet, essendo anche loro nipoti come lo sono George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate Middleton. Vediamo dunque cosa è stato rivelato nelle ultime ore.

Il re non vorrebbe più accontentarsi solamente di vedere Archie e Lilibet attraverso delle foto o in videochiamata. Infatti, “ha incontrato Archie solo una manciata di volte e Lilibet una sola volta. Fonti vicine al re 75enne dicono che è più desideroso che mai di concentrarsi sulla sua famiglia e sui suoi doveri e di recuperare il tempo perduto”. Ingrid Seward ha detto, come riportato dal The Mirror: “Non vuole una relazione su FaceTime con i suoi nipoti“.

L’autrice Seward ha concluso: “Vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite mentre sono ancora abbastanza giovani per poter imparare dalla sua saggezza. Il cancro gli ha aperto ancor più gli occhi perché sa che non sarà qui per sempre. Ecco perché non romperà mai i legami con Harry“.