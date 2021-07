L’ultimo periodo per lei non è stato dei più semplici. La regina Elisabetta ha dovuto affrontare nel giro di poco tempo sia le dichiarazioni per nulla leggere del principe Harry sulla Famiglia Reale. Per non parlare della perdita dell’adorato marito, il principe Filippo. E poi le liti tra William e Harry, l’allontanamento, apparso sempre più irrimediabile di Harry e Meghan da Buckingham Palace. Insomma, dall’alto dei suoi 95 anni, sono arrivati giorni difficili.

Ma, ancora una volta, a stupire il mondo ci ha pensato il suo carattere incrollabile. Proprio nelle ultime ore si sono succeduti diversi impegni per la regina. Elisabetta ha voluto rispondere presente alla trasferta in Scozia dopo la morte del marito. Prima accompagnata dal nipote William, poi da sola. Inarrestabile e instancabile. Poi la regina ha incontrato leader politici e non si è sottratta dall’assistere pure a delle corse dei cavalli. Sembra davvero una seconda giovinezza per lei.

La regina Elisabetta ha incontrato prima Angela Merkel, poi il primo ministro britannico Boris Johnson. Ma non è finita. Al Royal Windsor Horse Show 2021 Elisabetta è arrivata alla guida della sua Range Rover. E ha sfoggiato prima una tenuta sportiva e poi il giorno dopo uno dei suoi tailleur colorati. Insomma, chi pensava che dopo aver perso il marito la regina sarebbe andato incontro ad un lento ma inesorabile declino si deve ricredere.





Fin dal 2017 la regina Elisabetta ha dovuto affrontare gli impegni ufficiali da sola. Il principe Filippo di Edimburgo, infatti, si è ritirato dalla vita pubblica proprio in quell’anno. Pur continuando a darle manforte da dietro le quinte. Poi è arrivato il Covid e i due consorti hanno trascorso molto tempo insieme a Windosr. Qui Elisabetta e Filippo hanno dialogato a lungo su cosa avrebbero fatto quando uno dei due sarebbe venuto a mancare. Ed è arrivata la promessa…

La regina Elisabetta e suo marito Filippo si sono promessi che, alla morte dell’altro, il lutto sarebbe durato pochissimo. Subito dopo chi sarebbe sopravvissuto all’altro avrebbe ripreso la vita di tutti i giorni. Per poter trascorrere serenamente il tempo che gli restava da vivere. E così, proprio per mantenere la promessa fatta al marito, la regina Elisabetta non ha mancato neppure uno degli impegni previsti. Dal G7 alla corsa dei cavalli Elisabetta è apparsa in gran forma, sorridente, inimitabile.