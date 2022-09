“I numeri da giocare”. Morte regina Elisabetta, scatta la corsa al Lotto: ecco la combinazione

La regina Elisabetta è morta a 96 anni dopo 70 anni di regno e una popolarità eccezionale. In attesa dei suoi funerali e dell’inizio dell’avventura sul trono di re Carlo III in Italia grande interesse sta riscuotendo ciò che proviene dalla smorfia napoletana. Infatti, sono stati svelati i numeri che andrebbero giocati a Lotto dopo la dipartita della monarca del Regno Unito. Sicuramente in tanti tenteranno la fortuna, nella speranza che qualche combinazione possa davvero fruttare risultati.

Dopo che la regina Elisabetta è morta non ci si sta concentrando esclusivamente sul dolore della famiglia reale e di ciò che accadrà in futuro nella monarchia inglese. La smorfia napoletana punterà su alcuni numeri da giocare al Lotto per provare a sbancare. Sia il Lotto che il Superenalotto potranno essere giocati nella giornata di sabato 10 settembre, quando è prevista l’estrazione. Andiamo a scoprire insieme cosa dovremmo giocare e per quale ragione bisognerebbe scegliere dei numeri ben precisi.





Regina Elisabetta morta, i numeri da giocare al Lotto

In seguito all’addio della regina Elisabetta, morta poco più di un anno dopo dalla scomparsa del marito Filippo di Edimburgo, la smorfia napoletana si è messa al lavoro per individuare i numeri esatti da giocare al Lotto. Ce ne sono alcuni prioritari, ma anche altri che potrebbero risultate utili al fine dell’eventuale vincita. In tanti ora prenderanno appunti con l’obiettivo di vincere qualcosa e rendere la loro giornata sicuramente trionfante. Andiamo a scoprire insieme quali numeri andranno scelti il 10 settembre.

In primis bisognerà puntare sul numero 6 che indica il ponte e la capitale inglese Londra. Non a caso l’operazione per annunciare la morte della regina Elisabetta si chiama London Bridge is down. Successivamente si potrà optare sul numero 73, che identifica proprio la sovrana, poi spazio anche all’85 perché fa riferimento alla dipartita della donna e il 55, ovvero il lutto nazionale. Il sito Leggo ha poi rivelato ancora che la smorfia napoletana consiglia di giocare almeno altri cinque numeri per provare la fortuna.

I giocatori di Lotto e Superenalotto potranno anche scegliere i numeri 8, 9 e 22 che indicano la data della morte della regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre del 2022. Infine, si potrà indicare il 24 che rappresenta la regina di Scozia e il numero 70 che sono gli anni in cui la monarca è rimasta saldamente sul trono del Regno Unito.

