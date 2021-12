Lutto per la regina Elisabetta. Una vita al suo fianco, un legame strettissimo con la sovrana

Non poteva andare peggio questo 2021 per la regina Elisabetta. Un nuovo lutto l’ha colpita duramente nelle scorse ore, il secondo dopo quello gravissimo con la perdita del marito Filippo di Edimburgo, avvenuta qualche mese fa. Un’altra persona che ha condiviso tantissimi anni insieme alla monarca si è spenta lasciandola in un dolore indescrivibile. Una figura che le è stata fedele sempre, da oltre 50 anni per la precisione, e la sua assenza si farà sentire in maniera profonda.

Qualche settimana fa la regina Elisabetta aveva dovuto fare i conti invece con una notizia non positiva, legata ad Harry e Meghan Markle. Stando a quanto riportato dall’informatissimo ‘Page Six’, Harry e sua moglie Meghan non trascorreranno le festività natalizie a Sandringham in compagnia della regina, nonostante siano stati ufficialmente invitati: “Ci sono molte cose che riguardano la logistica e la pianificazione di un Natale in famiglia, quindi ovviamente lo staff sa già che Harry e Meghan non verranno”.

La notizia del decesso di una persona molto vicina alla regina Elisabetta ha subito fatto il giro del mondo. La donna in questione, deceduta alla veneranda età di 101 anni, aveva condiviso una vita intera con la sovrana. La morte è avvenuta per cause naturali. L’abbiamo vista insieme alla regina in moltissime ricorrenze, infatti aveva presenziato a numerosi viaggi e anche ad eventi di caratura internazionale. Si fidava di lei ciecamente, infatti era un vero e proprio punto di riferimento della monarca.





Ad essere deceduta è stata Ann Fortune FitzRoy, ovvero la storica dama di compagnia della regina Elisabetta, che era vicinissima a lei sin dal lontano 1967. Era anche diventata Mistress of The Robes, quindi poteva accedere sia ai vestiti che ai gioielli della monarca inglese. Aveva inoltre il titolo di duchessa di Grafton. Aveva avuto cinque figli, mentre suo marito, ovvero il duca di Grafton, era scomparso anni fa. Al momento non è stato comunicato il nome di colei che diventerà dama di compagnia.

La dama di compagnia della regina Elisabetta era figlia del capitano Evan Cadogan Eric Smith e di Beatrix Williams. Inoltre, suo fratello John Smith è noto per essere stato finanziere, deputato conservatore e fondatore del ‘Landmark Trust’. Aveva anche un’importante onorificenza, infatti era Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano. Una perdita inimmaginabile per Elisabetta II.