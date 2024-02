Meghan Markle e il principe Harry, la notizia piomba sulla coppia. Da diverso tempo ormai le loro uscite pubbliche e soprattutto le rivelazioni fatte nel libro “Spare” e nella serie tv Netflix non fanno che creare clamore e ripercussioni. Dopo l’uscita del libro Meghan sparì per giorni e il principe si affrettò a precisare: “Nulla di ciò che dichiaro in Spare è stato scritto con l’intento di danneggiare i miei parenti. Amo la mia famiglia e sempre la amerò”.

Nonostante la grande attenzione riservata alla serie tv e al libro le cose non sembrano affatto andare per il meglio per Meghan e Harry. I due avevano creato la casa Archwell Productions che avrebbe dovuto farli arricchire attraverso contratti milionari con Netflix e Spotify. Ma le ultime indiscrezioni sull’azienda rivelano che qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato per nulla.

La casa di produzione di Harry e Meghan perde i dirigenti

La casa di produzione del principe Harry e della moglie Meghan Markle continua a perdere pezzi importanti. In pochi mesi diversi dirigenti della Archwell Productions si sono licenziati. Ma quel che è peggio è il motivo di questi allontanamenti. L’ultimo a dare le dimissioni, come riporta anche Oggi, è stato il manager Bennett Levine assunto nel 2021 e promosso ben presto a executive.

Su LinkedIn Levine ha fatto sapere di aver lasciato i duchi di Sussex per un contratto in un’altra compagnia di produzione a Los Angeles. Insieme a lui anche Ben Browning, a capo dei contenuti, e Fara Taylor, direttrice del settore marketing, si erano licenziati senza essere sostituiti. Prima ancora era stata la volta di Rebecca Sananes, a capo del reparto audio e responsabile del podcast di Meghan Archetypes, e pure della presidente Mandana Dayani.

Insomma Harry e Meghan sono rimasti soli alla guida della casa di produzione. Ma perché tanti dirigenti li hanno abbandonati? A quanto tutto ciò si deve alla volontà di Netflix e del suo nuovo Ceo, Ted Sarandos, di non rinnovare il contratto, che scade nel 2025, con i duchi di Sussex. Parliamo di un accordo da 100 milioni di euro circa. Dopo il successo della serie sulla loro fuga da Londra i due hanno prodotto solo un altro documentario, The heart of Invictus (sugli Invictus Games). Invece la serie animata ideata da Meghan, Pearl, è stata addirittura cancellata. Harry e Meghan sono ora a caccia di contratti, ma al momento il tanto atteso annuncio di importanti novità stenta ad arrivare…

