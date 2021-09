“Salta il battesimo di Lilibet Diana”. Smacco senza precedenti per Harry e Meghan. La decisione di William

Ancora colpi di scena da Buckingham Palace. Le vicende della famiglia reale appassionano da sempre. Negli ultimi tempi protagonisti assoluti sono stati il principe Harry e la moglie Meghan Markle. I due si sono allontanati dal resto della famiglia. Clamorose le dichiarazioni del principe che ha attaccato la royal family in diverse occasioni. In attesa che esca la sua biografia che si preannuncia esplosiva e ricca di racconti inediti sui lati meno conosciuti della vita di corte.

Proprio recentemente, tuttavia, Harry e Meghan hanno pensato ad un gesto distensivo nei confronti degli altri membri dei Windsor. L’occasione è stata data dalla nascita della piccola Lilibet Diana che i due genitori hanno pensato potesse riavvicinarli agli altri, regina Elisabetta su tutti. In particolare principe e consorte desideravano far battezzare la neonata nella Casa Reale. Proprio nelle ultime ore c’è stato uno sviluppo su questo proposito.

Secondo quanto riportato dal corrispondente della Nbc Neil Sean, esperto di questioni reali, ha affermato che il battesimo non si terrà a Windsor. Pare che dietro questa decisione ci sia lo zampino del fratello di Harry, William: “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito, il principe Harry. E dove poi è avvenuto il battesimo del suo primogenito, Archie”.





A quel tempo, però, i rapporti tra i duchi di Sussex e la royal family erano ancora buoni, nonostante qualche resistenza al matrimonio ci fosse stata. “Questo ha portato a un blocco totale – ha rivelato il cronista – Sia Harry sia Meghan erano molto desiderosi di fare quel ritorno e assicurarsi che il battesimo avvenisse, in particolare davanti a Sua Maestà la Regina. Alcune persone potrebbero dire che stanno solo facendo soldi sul loro collegamento reale. E perché no? È così che fanno soldi ora”.

Che la situazione tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale fosse tesa lo si sapeva da tempo. Ma gli ultimi episodi fanno capire come ormai la distanza sia diventata incolmabile. Di poche settimane fa la notizia che la regina Elisabetta potrebbe addirittura non invitare il nipote ai festeggiamenti per i 70 di regno. Davvero non pare esserci pace per i figli della principessa Diana, ormai da tempo in guerra aperta l’uno con l’altro.