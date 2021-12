Con l’anno nuovo alle porte è caccia all’oroscopo 2022. Una serie di previsioni segno per segno da consultare in queste ultime ore del 2021 sperando in un nuovo anno ricco di soddisfazioni, soldi, salute e amore. Non potevamo non affidarci alle previsioni di un professionista come Branko Vatovec, conosciuto come Branko, astrologo e personaggio televisivo noto al pubblico italiano grazie alla costante presenza in programmi radiofonici e televisivi di successo come Unomattina e La prova del cuoco. Quali saranno i segni meno fortunati secondo l’oroscopo 2022?

Per l’Ariete sarà un anno di svolta che segnerà l’inizio di un ciclo positivo, grazie a Giove nel segno, il pianeta della fortuna che per diversi mesi influenzerà positivamente le stelle. Per il Toro non sarà un anno semplice sotto diversi aspetti ma potrete godere del supporto favorevole di Giove e Nettuno. Nel 2022 la situazione finanziaria sarà instabile. Nelle relazioni amorose, il Toro dovrà affrontare una tempesta. Sarà un anno importante soprattutto per una crescita dal punto di vista spirituale.

Oroscopo di Branko 2022

Per i Gemelli il 2022 sarà un anno principalmente di transizione, con particolari trasformazioni che potrebbero riguardare le vostre ambizioni future. Difficoltà e dubbi per la presenza instabile di Mercurio in particolare nei primi mesi del nuovo anno. Nella seconda parte del 2022 scoprirete nuovi lati della vostra spiritualità grazie all’influsso positivo offerto da Nettuno.





Anno sfortunato per il Cancro, con difficoltà e ostacoli consistenti anche se riuscirete a superare ogni difficoltà, soprattutto grazie alla posizione favorevole e stabile di Giove ormai da diversi mesi nel segno. Difficoltà anche per la Vergine, costantemente a dura prova. Dovrete lottare come poche volte avete fatto per riuscire ad affermarvi in ogni ambito di interesse, cercando di imporre il vostro essere e la vostra personalità nonostante il remare contro degli altri. Critici anche i rapporti interpersonali, spesso allontanandovi anche da momenti di piacere e di spensieratezza e da persone pronte a dimostrarvi affetto.

Sagittario attenzione ai cambiamenti riguardanti più settori che difficilmente potreste aver previsto, come quello lavorativo. Il 2022 sarà un anno movimentato per i nati sotto il segno del Capricorno: dovrebbe iniziare sotto i migliori auspici, ma non sarà un anno “decisivo”, quanto piuttosto uno di transizione.

Acquario. Fin dai primi mesi dell’anno nuovo sarà necessaria una massiccia dose di pazienza, sia relativa ai vostri cari, che potrebbero necessitare di un supporto maggiore del solito. La seconda parte del 2022 metterà in evidenza cosa avete sbagliato in precedenza. Il segno dei Pesci sarà tendenzialmente fortunato nei prossimi mesi, ma non sarà il caso di aspettare che la buona sorte arrivi ad aiutare. Dovete essere attivi.