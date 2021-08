Meghan Markle e Kate Middleton non hanno un buon rapporto ormai da diverso tempo e nella famiglia reale si è registrata una crepa davvero significativa anche tra il principe William e suo fratello Harry. Dopo l’intervista di quest’ultimo e della moglie alla giornalista Oprah Winfrey la situazione è peggiorata sensibilmente. Nelle ultime ore però è uscita fuori una notizia davvero importante e forse inaspettata da tutti, che potrebbe cambiare drasticamente tutto per la gioia di tante persone.

Nei giorni scorsi, intanto, si è verificato uno degli eventi più importanti per uno dei massimi esponenti della politica statunitense. C’è stato infatti il suo 60° compleanno e ci sono stati tantissimi invitati famosi. Ma proprio Meghan Markle non è stata clamorosamente contattata per partecipare all’evento, nonostante tra i due ci fosse stata grande amicizia in passato. La biografa reale Levin ha fatto sapere: “Meghan desiderava disperatamente essere tra gli invitati alla festa di Obama. Ma non erano nella lista”.

Alcuni giornali inglesi hanno riferito di una notizia davvero bella e sorprendente riguardante il legame tra Meghan Markle e Kate Middleton. Una fonte attendibile ha aggiunto allo ‘Us Weekly’ che le due avrebbero avuto delle telefonate molto lunghe in queste ultime settimane. E si sarebbe giunti ad una decisione fondamentale, che rivoluzionerebbe i loro rapporti. Merito anche di un episodio in particolare, un gesto bellissimo di Meghan Markle apprezzato dunque dall’altra donna.





A quanto pare, non è da escludere un’imminente pace tra Meghan Markle e Kate Middleton. La moglie di Harry vuole realizzare un mini documentario, rivolto alle opere di beneficenza, e ha chiesto supporto a Kate. Quest’ultima avrebbe manifestato entusiasmo per la scelta della cognata. La Middleton non avrebbe alcuna intenzione di avere ancora rabbia e risentimento, nonostante tutto quello che è successo nei mesi scorsi, e avrebbe detto sì a questo suo coinvolgimento nel bellissimo progetto.

Nei giorni scorsi è stata finalmente mostrata la nuova foto della figlia di Kate Middleton e Willia, Charlotte. In occasione dell’iniziativa Big #ButterflyCount che si svolge in tutto il Regno Unito per incoraggiare tutti a proteggere le farfalle e sostenuta da duchi di Cambridge è arrivata una nuova immagine della principessina. “Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti”, la didascalia.