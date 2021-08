Meghan Markle, un nuovo video per i suoi 40 anni. E anche per il lancio di una nuova iniziativa: la moglie del principe Harry presenta un progetto che riguarda il rientro delle donne al lavoro. Nel filmato condiviso sul sito web di Archewell. 40×40, questo il nome dell’iniziativa, vede coinvolta anche un’amica della duchessa: la star di Hollywood Melissa McCarthy, che è celebre soprattutto per il ruolo di Sookie in Una mamma per amica.

“È il mio 40esimo compleanno e ho un’idea. Dato che compio 40 anni chiedo a 40 amici di dedicare 40 minuti del loro tempo a fare da mentore a una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro”, ha spiegato l’ex attrice di Suits, preoccupata dagli effetti che la pandemia ha avuto sulle donne.Meghan Markle ha scritto una lunga lettera aperta in cui ha raccontato la genesi del progetto dove si dice “colpita dal fatto che il tempo è tra i nostri doni più grandi ed essenziali”.

Meghan Markle, accessori extra lusso nel video dei 40 anni

“Tra i doni più preziosi del tempo c’è anche il tempo speso per gli altri sapendo che può contribuire a fare la differenza in modo incredibile. A oggi e con in testa questo mio 40esimo giro intorno al sole, mi sono chiesta: cosa succederebbe se tutti dedicassimo 40 minuti ad aiutare qualcun altro o a fare da mentore a qualcuno che ha bisogno? E poi cosa succederebbe se chiedessimo ai nostri amici di fare lo stesso?”, si chiede Meghan Markle.





Da tempo Harry e Meghan Markle sono impegnati in progetti benefici e la duchessa ha voluto rendere speciale il suo 40esimo compleanno con questa iniziativa presentata attraverso un video che ha fatto il giro del mondo. Ma nel filmato certi dettagli non è passato di certo inosservato. A parte l’incursione del marito, che fa capolino dalla finestra, occhio al look.

Hanno attirato subito critiche le collane sfoggiate da Meghan Markle, tutta in bianco candido, di Logan Hollowell. Costano 1430 euro ciascuna e rappresentano le costellazioni dei segni zodiacali dei figli Archie e Lillibet. Ma è stata la coperta che si vede appoggiata nella sedia accanto alla duchessa a fare scalpore: è la Avalon di Hermès e soprattutto un capo extra lusso. Il prezzo? 1230 euro.