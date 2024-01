Tempo di previsioni astrologiche per Paolo Fox per quanto riguarda il nuovo mese che sta per arrivare. L’oroscopo di febbraio 2024 è uscito fuori e lui ha cominciato parlando dell’Ariete, che avrà notizie positive sin da subito. Dal 9 febbraio ci saranno i maggiori successi sia in amore che nell’ambito lavorativo. Occhio alla forma fisica, che non sempre sarà perfetta. Passando al Toro, ci saranno delle fatiche fisiche ad inizio mese.

Questa difficoltà si riverserà anche nella sfera sentimentale, ma nella seconda metà ci saranno dei recuperi. Bella notizia prevista per il 21 febbraio e bisognerà concentrarsi su un possibile nuovo incontro. Paolo Fox, continuando a parlare dell’oroscopo di febbraio 2024, ha proseguito passando a Gemelli. Sarà un mese fondamentale in amore e nelle relazioni con le altre persone e bisognerà dire sempre ciò che si pensa. Attenzione ad un possibile trasferimento.

Paolo Fox, l’oroscopo di febbraio 2024 segno per segno

Proseguendo con le sue previsioni, Paolo Fox ha poi detto a proposito dell’oroscopo di febbraio 2024, che i nati sotto il segno del Cancro avranno notizie positive sotto l’aspetto legale e casalinghi. I progetti andranno bene fino a maggio. Il Leone si porrà tanti quesiti fino a fine febbraio e solo in primavera ci saranno maggiori risorse. Poi la Vergine dovrà risparmiare del denaro e metterlo quindi da parte per progetti professionali. In amore occorrerà essere sereni e in primavera ci saranno incontri interessanti.

