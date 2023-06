Avete mai fatto caso a delle striscioline di carta stagnola appese su un balcone? Ebbene non sono vezzi di qualche eccentrico inquilino, ma hanno una ragione molto precisa. E anche un’utilità. Perché possano funzionare a dovere devono essere ben saldi e non rischiare di essere portati via dal vento. Il modo più semplice sta nell’ avvolgere la ringhiera con i fogli di alluminio, foderando i punti più critici. In alternativa, fissare la carta stagnola su dei piccoli bastoni fissati, magari, in una fioriera.

A che cosa serve tutto questo, ad un motivo molto semplice che vi permetterà (forse) di vincere una battaglia che ogni giorno milioni di italiani affrontano. Nello specifico tutti quelli che hanno un balcone e solo vedono preso di mira dai piccioni, volatili infestanti che una volta preso possesso di un’area sono davvero difficili da allontanare.





Dissuasori economici per piccioni, il metodo della carta stagnola

Le strisce di carta stagnola, tuttavia, sono essere molto utili. I piccioni come tanti altri volatili detestano il riflesso dei raggi solari perché li infastidisce moltissimo. La tecnica è economica e garantisce un buon risultato. Attenzione però a fissare bene la carta stagnola con lo scotch o con il nastro isolante perché non voli via al primo colpo d’aria. Una alternativa alla carta stagnola reperibile in commercio è costituita da un nastro riflettente dalla superficie cangiante.

Che a contatto con la luce del sole può risultare in grado di produrre dei bagliori che dissuaderanno i piccioni dall’avvicinarsi. Si tratta solo di uno dei modi per allontanare i piccioni il primo dei quali resta evitare che dei pezzettini di cibo restino sul balcone. Come è ben noto, i piccioni vengono facilmente attirati dalla presenza di cibo, a partire dalle semplici briciole.

È dunque consigliabile non lasciare alcuna traccia di cibo sui balconi o sui davanzali, se si desidera evitare l’arrivo dei piccioni. Anche le ciotole con il cibo per gli animali domestici potrebbero attirare i piccioni. Come può avvenire nel caso di altri volatili o animali, i piccioni non amano il forte odore delle spezie più piccanti ed avvertirlo potrebbe rappresentare per loro un segnale di pericolo ed un motivo per allontanarsi. Tra le spezie ritenute maggiormente efficaci, con cui riempire delle ciotoline da posizionare sul balcone, vi sono il pepe, il peperoncino e la cannella.