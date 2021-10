Prima il rito civile e poi, a distanza di quasi due anni, un’altra cerimonia in grande stile a Capri. Un matrimonio da favola, organizzato nei minimi dettagli con amici e parenti nella meravigliosa isola che è una location a cui entrambi sono molto legati. L’abito? Stupendo, ma per quello la sposa ha avuto ben pochi problemi e dubbi: è firmato dalla Maison di famiglia.

Lei è Gabriella de Givenchy, la figlia di Olivier de Givenchy, finanziere della prestigiosa multinazionale JP Morgan e pronipote del celebre stilista Hubert de Givenchy, fondatore dell’omonima Maison di lusso francese. Anche lei ha in qualche modo seguito le orme di famiglia: è designer di gioielli e sta per lanciare la sua prima collezione dopo essersi specializzata in gemmologia durante il lockdown. Lo sposo è il commerciante in petrolio Ugo de Mallmann e tra i due galeotta fu la festa di un amico comune a New York, dove lei si era appena trasferita.

Il matrimonio a Capri di Gabriella de Givenchy

“Per fortuna, mi sono presa una sera libera e sono andata alla festa, dove io e Ugo abbiamo passato la notte a parlare – ha detto Gabriella de Givenchy a Vogue – Quando sono andata via, non ero sicura che ci saremmo mai più rivisti”. E invece sono rimasti in contatto e hanno poi iniziato a frequentarsi. La proposta di matrimonio è arrivata nella Repubblica Dominicana, dove lui l’aveva portata in viaggio a sorpresa.





Il matrimonio è stato rimandato due volte per via della pandemia e alla fine la scelta è ricaduta su Capri, dove Gabriella Givenchy si è affidata a una wedding planner. La cerimonia all’esterno al Belvedere della Migliara, la cena al Lido del Faro ma prima brindisi al Bar Grotta Azzurra di Anacapri solo per i due sposini. Capitolo abito, ovviamente firmato Givenchy.

“Ho sempre immaginato di indossare Givenchy il giorno del mio matrimonio – ha continuato la sposa a Vogue – So che è quello che avrebbe voluto il mio prozio Hubert, e mi sono sentita di onorarlo in questo modo. Ho amato seguire la scelta con Marjorie Andres, direttore dell’Alta Moda, e il resto del team di Givenchy Couture”. Gabriella de Givenchy ha indossato un romantico vestito con fiori di pizzo applicati sul corpetto, scollo a cuore con spalle scoperte e gonna leggera e fluttuante.