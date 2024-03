In queste settimane su Kate Middleton sono uscite tantissime voci tutt’altro che positive, dopo l’operazione all’addome e la scomparsa dalla scena pubblica a causa della convalescenza. La sua salute sta tenendo tutti col fiato sospeso e si sono fatte anche le ipotesi peggiori, ovvero che sia stata sottoposta all’ileostomia, con l’obbligo di tenere un sacchetto per l’espulsione delle feci.

Inoltre, di Kate Middleton si è anche parlato per il presunto tradimento subito dal marito William e anche di problematiche relative a disturbi alimentari come l’anoressia. Ora potrebbe essere stata fatta maggiore chiarezza sulla sua salute, grazie alle ultime immagini che hanno ritratto la principessa del Galles proprio in compagnia dell’erede al trono d’Inghilterra.

Kate Middleton e la sua salute: è stata rivista col principe William

E finalmente possiamo parlare di notizie sicuramente più positive su Kate Middleton e la sua salute. Infatti, è stata finalmente fotografata dai paparazzi e la sua situazione sarebbe più buona del previsto. Andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito anche da un testimone e soprattutto che tipo di foto e video sono stati pubblicati sia da TMZ che dal The Sun.

Lo scorso weekend Kate Middleton è stata ripresa mentre era al Windsor Farm Shop a fare la spesa assieme al principe William. Questa la dichiarazione di un testimone al The Sun: “Lei era felice, sana e rilassata. Ero sbalordito nel vederla, dopo tutte le voci che circolavano. Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice, stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa”.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery – and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

Kate Middleton has been filmed smiling alongside her husband during a visit to a farm shop in Windsor amid ongoing conspiracy theories on social media.



Royal expert Kinsey Schofield thinks this was a strategy from the Palace to try to "nip this in the bud". @kinseyschofield pic.twitter.com/dEoqyCILfN — TalkTV (@TalkTV) March 19, 2024

Sarebbero smentite tutte le notizie che parlano di una Kate in grosse difficoltà, che potrebbe avere addirittura una malattia molto grave. Si era vociferato anche di un possibile annuncio ufficiale di Buckingham Palace, che però non è ancora arrivato.