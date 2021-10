Un altro viaggio per Chiara Ferragni, ovviamente documentato nei minimi dettagli su Instagram. E questa volta ancora di più delle altre visto che l’influencer si è recata a Parigi a bordo dell’oriente Express, uno dei treni più lussuosi al mondo. Non si è spostata in aereo come sempre: Chiara Ferragni ha deciso di realizzare un suo sogno e ha prenotato una suite a bordo del Venice Simplon Orient Express.

Qualche informazione: l’Orient Express, che ha ispirato uno dei maggiori libri di successo di Agatha Christie, è nato nel 1883 e inizialmente ricopriva solo la tratta Parigi, Vienna, Costantinopoli. Successivamente, per la precisione a partire dal 1919, il treno è arrivato anche in Italia, toccando Milano, Venezia e Trieste. Il nuovo Venice Simplon Orient Express conta ben 12 tratte, tra cui quella Venezia-Parigi, che poi è stata quella scelta dalla moglie di Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria, e alcuni dei suoi più cari amici.

Chiara Ferragni a bordo dell’Orient Express: il prezzo a notte

Tutti a bordo del treno extra lusso che conta 17 carrozze in stile vittoriano. Tra i vari comfort, sull’Oriente Express è possibile avere assistenza h24, con stewart che parlano ben 4 lingue. Oltre alla possibilità di organizzare escursioni e visite guidate nelle varie tappe previste, i passeggeri godono di colazioni, pranzi e cene di ottima qualità (ed effettivamente le foto di Chiara Ferragni fanno venire l’acquolina in bocca), oltre che a una sala con pianista. Insomma, praticamente un hotel a 5 stelle sui binari.





Ci sono delle regole da seguire però. A bordo del treno i passeggeri hanno l’obbligo di dress code: gli uomini devono indossare giacca e cravatta quotidianamente e lo smoking per cena, mentre per le donne è richiesto un abbigliamento formale. Ora la questione prezzi. Avete idea di quanto costi una notte sull’Orient Express su cui viaggia Chiara Ferragni? Intanto bisogna fare una distinzione per tratta.

La tratta più economica è quella diurna Parigi-Londra, che ha un costo di 800 euro. Il viaggio Venezia-Vienna-Londra costa 3.500 euro, quello Venezia–Budapest-Londra ha un prezzo di circa 4.000 euro mentre la tratta Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia arriva a circa 8.600 euro. Poi Venezia-Parigi, quella scelta da Chiara Ferragni & Co., che include pernottamento, pranzo, cena, colazione e tè e costa circa 2.500 euro a notte, ovviamente a persona.