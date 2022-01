Partita per gioco, l’avventura di Benedetta Rossi si è trasformata in un successo senza precedenti. I suoi canali social sono seguiti quotidianamente da migliaia di followers. Facebook, youtube, instragram, migliaia di click e condivisioni per apprendere il segreto della sua cucina. Un successo merito anche del compagno Marco che la segue e ne cura i profili e delle vita con il quale, di recente, ha raccontato un estratto. “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro””.



“Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino – spiega Benedetta Rossi – Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme”. I problemi di una coppia comune. Una semplicità che è alla base del suo successo.



Oggi, martedì 18 gennaio Benedetta Rossi ha dato una notizia che non piacerà ai fan: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto 😊. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo”.







E ancora: “Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata”. Tanti i messaggi arrivati sul canale instagram di Benedetta Rossi. Da persone comune a vip del mondo dello spettacolo. Tra loro c’è anche una fan speciale che la segue dal primo momento: Sandra Milo.



“Cara Benedetta Rossi. Sei molto più coraggiosa di me nell’affrontare un intervengo (anch’io alla schiena) che rimando da anni. Con fiducia mettiti nelle mani del neurochirurgo che lo eseguirà e vedrai che andrà tutto bene. Sei una donna giovane e forte e ti rimetterai in piedi in breve tempo, tornando come nuova. I miei migliori auguri”.