Hasbulla arrestato in Dagestan, regione meridionale della Federazione Russa. Chi non conosce Hasbulla, il nano diventato famoso sul web grazie ai suoi video esilaranti? Stiamo parlando di un personaggio che se non ci fosse stato avremmo dovuto inventarlo. O forse no. In ogni caso la notizia è di quelle destinate a diventare virali nel giro di un batter d’occhio, o un battito d’ali, insomma ci siamo capiti.

Proprio oggi, 9 maggio 2023, si è saputo che Hasbulla Magomedov è stato arrestato assieme ad alcuni suoi amici durante un addio al celibato. Ahia, ma cosa hanno combinato? Tra poco ve lo raccontiamo. Intanto presentiamo il soggetto: Hasbullah, pur avendo l’altezza, le sembianze, il viso e la voce di un bambino, ha in realtà 20 anni. È nato infatti il 7 luglio del 2002, ma, a causa di un raro disturbo della crescita sembra essersi fermato a quando aveva 7 o 8 anni, o giù di lì.

Hasbulla: la fama, la rivalità con Abdu Rozik e l’arresto

Era il mese di novembre del 2020 quando Hasbullah ha iniziato a pubblicare post su Instagram. In breve tempo con le sue scenette comiche e la sua irresistibile autoironia è diventato famoso, ma il ‘botto’ l’ha fatto nel 2021. Mini Khabib, così viene anche chiamato per aver imitato lo stile di combattimento del lottatore russo Khabib Nurmagomedov, ha girato un video all’interno di un’auto facendo sganasciare dalle risate centinaia di migliaia di persone. Oggi ha 8,5 milioni di follower solo su Instagram.

Hasbulla è diventato un autentico fenomeno del web e in breve la sua popolarità l’ha portato a scontrarsi con un’altra star, Abdu Rozik. Sono popolari diversi video in cui i due si ritrovano in una sorta di conferenza stampa e danno vita a litigi sulla cui autenticità non scommetteremmo neppure un euro. Ma fanno ridere e non poco, guardate e ascoltate voi stessi.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws



According to Dagetan's Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.



The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3 — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023

Hasbulla Magomedov è stato arrestato insieme ad altri suoi amici perché mentre si trovavano con diverse automobili hanno iniziato a rallentare e accelerare all’improvviso. Poi hanno fatto altre bravate sempre in mezzo al traffico, provocando anche un incidente tra due macchine, fortunatamente senza feriti. Alla fine le forze dell’ordine hanno arrestato tutti. Per la cronaca Hasbulla è già libero e ha ammesso: “Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo”.

Perfino il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan è intervenuto: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”.

