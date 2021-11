“Quando ci facciamo il selfie allo specchio, vuol dire che è la giornata: sì oggi me sento che me piaccio e quindi lo vojo fa sapé a tutti!”. E Alessia Marcuzzi sì che è una vera regina del selfie. Il suo profilo Instagram è pieno zeppo di autoscatti, oltre che di foto di famiglia e in generale del suo quotidiano. Ogni selfie regala al suo nutrito pubblico social look pazzeschi e anche questo ultimo non ha deluso le aspettative.

Del resto la conduttrice che qualche mese fa ha dato l’addio a Mediaset dopo più di vent’anni ha uno stile unico, ma sempre in continua evoluzione. Perfetta con jeans e sneakers, favolosa con abiti eleganti e tacchi a spillo, super con minigonna e corsetti. Alessia Marcuzzi adora la moda e nel corso della sua lunga carriera ha sfoggiato ogni tipologia di outfit, seguendo le tendenze ma mettendoci sempre qualcosa di riconoscibile e personale.

Alessia Marcuzzi , quanto costa il costume leopardato

Nella didascalia del post che anticipavamo in apertura, anche un post scriptum: “Ho fatto anche la story con la faccia seria, quindi si, l’autostima era altizzzzzima”. E in effetti anche dalle Storie eccola con un costume intero che non passa inosservato. Il capo in questione è di uno dei brand che ama di più e che ultimamente sfoggia più spesso: Dolce&Gabbana.





Solo qualche settimana fa Alessia Marcuzzi aveva proposto all’attenzione delle sue fan più appassionata di moda una giacca nera sempre della Maison di Domenico Dolce e Stefano Gabbana e scherzato sul fatto che quel look d’ispirazione quasi militare la facesse sembrare Lady Oscar. Ora invece eccola super sexy con questo costume/body leopardato.

La stampa animalier è un must intramontabile e anche uno dei trend dell’inverno 2022, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che gli accessori. Alessia Marcuzzi sceglie di affascinare i suoi fan mostrandosi in hotel con questo costume a balconcino con ferretto e coppe imbottite, spalline regolabili e removibili, scollatura anteriore a cuore e posteriore stondata che è sicuramente perfetto anche come sottogiacca. Il prezzo? Quasi 500 euro, 495 per la precisione.