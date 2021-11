“Cantando sotto la pioggia”: così Lorella Cuccarini affronta questa stagione

Contenuto sponsorizzato – Il vento si alza e la pioggia inizia a cadere copiosa sulla piazza della città. Poi arriva lei: cappotto giallo, ombrello rosso, a passi di danza sulle note di una canzone jazz. No, non è un nuovo musical pronto a conquistare i palchi dei teatri italiani, ma un mini-show che vede un’inarrestabile e spensierata Lorella Cuccarini tornare per la prima volta dopo molto tempo alla pubblicità. “La più amata degli italiani” è infatti il nuovo volto di Bion3, l’integratore Procter & Gamble in compresse che aiuta a prendersi cura del sistema immunitario, e la vedremo danzare sorridente sotto la pioggia nella campagna digital e nello spot tv on air dal 7 novembre.

Lorella Cuccarini testimonial per Bion3

La scelta di Lorella non è un caso: de sempre, infatti, si prende cura di sé, adottando uno stile di vita sano e disciplinato, fatto di movimento (a partire dai tanti anni di danza), buon sonno e una dieta varia e bilanciata. E sa che, soprattutto con l’arrivo dell’inverno, è importante ricorrere ad una corretta integrazione, scegliendo prodotti efficaci e affidabili: “In questi ultimi tempi, anche a causa purtroppo della pandemia, ne abbiamo sentite davvero tante in fatto di supporto delle difese immunitarie. Personalmente, penso sia fondamentale affidarsi sempre a marchi sicuri, efficaci e affidabili, come Bion3”, racconta Lorella Cuccarini.





Bion3, infatti, è un integratore in compresse, che aiuta a supportare dall’interno il normale funzionamento del sistema immunitario. Specificatamente formulato per adulti, con alti livelli di vitamina C, D e Zinco1, offre una formulazione unica per una tripla azione sul sistema immunitario: le sue compresse a 3 strati sono composte rispettivamente da una combinazione di tre ceppi di fermenti vivi, da un mix di 12 vitamine, come le vitamine C e D, e da 7 minerali e sono dotate di uno speciale rivestimento brevettato2 che permette al 90% dei fermenti vivi di sopravvivere al passaggio attraverso lo stomaco e arrivare vivi nell’intestino.

Risultato? Il sistema immunitario è supportato dall’interno e Lorella può affrontare brutta stagione, vento e freddo senza pensieri, addirittura…danzando sotto la pioggia!

“Soprattutto con l’arrivo dell’inverno, ho trovato in Bion3 un ottimo alleato quotidiano: con la sua formula unica ha una tripla azione sul sistema immunitario e in modo semplice – basta infatti una sola compressa al giorno – riesco a proteggermi per poter vivere ogni momento con grande energia e… senza pensieri! – continua Lorella. È stato poi davvero divertente girare lo spot, un po’ stile «Cantando sotto la pioggia»: amo da sempre il musical e in più questo messaggio di positività, oltre a rispecchiarmi totalmente, mi sembra particolarmente azzeccato in questo momento”.