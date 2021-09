Serena Rossi, anche lei sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Occasione più che ghiotta per le celebrità, ma non solo. La passerella più famosa della città lagunare diventa anche un motivo per ricordare anche a chi si ama, l’importanza di condividere insieme la vita. Ed è questo il caso della coppia Rossi-Devenuto.

Celebrità dopo celebrità per il tappeto rosso del 78esimo appuntamento a Venezia del Festival del Cinema. Non solo sfilate in abiti eleganti, non solo flash e riflettori, non solo assegnazione dei premi tra i più importanti del settore e applausi. Per Serena Rossi l’evento ha dato modo di trasformarsi anche in una dedica d’amore per Davide.

“Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito”.





A corredo della foto in bianco e nero, Serena Rossi ha colto l’occasione giusta per ringraziare chi, primo tra tutti, rende possibile i suoi passi, non solo nella vita professionale, ma anche nella vita di tutti i giorni da ben 12 lunghi anni. Davide Devenuto, dunque, non solo grande amore di sempre ma anche il padre di Diego, a cui l’attrice napoletana deve gran parte della sua volontà di continuare a crescere a 360 gradi.

E la dedica d’amore condivisa sui social non poteva che essere apprezzata da tutti. Elena Sofia Ricci scrive: “Quanta bellezza”, mentre Ilenia Lazzarin fa notare: “Potenza dell’amore. Davvero è il motore del mondo”, seguita da Sandra Milo: “La chiosa finale ‘fino all’infinito’ riassume un’intera dedica traboccante vero amore”.