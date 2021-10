Il mondo del cinema è in lutto. Se n’è andato un grande protagonista della saga cinematografica, che tanto è stata amata dal pubblico. Il decesso dell’attore ha sconvolto tutti i fan della stessa, che non si aspettavano di dover apprendere una notizia del genere. L’uomo è morto all’età di 70 anni, a pochi giorni dal suo 71esimo compleanno, infatti era nato il 18 ottobre del 1950. Nella sua carriera professionale ci sono stati diversi ruoli comunque che lo hanno reso celebre praticamente in tutto il mondo.

La causa della dipartita dell’attore, che lascia un vuoto incolmabile in tutti, sarebbe un cancro al fegato che non gli ha lasciato scampo. Oltre ad aver lavorato egregiamente nel grande schermo, è stato anche protagonista di alcune commedie televisive, che tanto sono state viste dai telespettatori. Le più famose sono: ‘L’isola del tesoro’ e ‘Sogno di una notte di mezza estate’. Ma è anche stato autore di alcune campagne pubblicitari, che tutti ricordano assolutamente. In particolare, una è davvero impossibile da dimenticare.

L’attore 70enne è stato ‘Mr. Muscolo’ nel famoso spot pubblicitario, trasmesso a livello globale e anche nel nostro Paese. C’è invece mistero intorno alla sua vita privata, infatti è stato molto riservato e non si è mai saputo se sia stato sposato o se abbia concepito dei figli. La sua privacy è stata sempre una sua prerogativa, infatti si è fatto apprezzare unicamente per le sue doti artistiche. Le sue incredibili interpretazioni nella saga cinematografica lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del cinema.





A morire è stato l’attore Gerald Home, nato a Belfast in Irlanda del Nord, che ha ricoperto i ruoli di Tessek e di un ufficiale mon calamari in ‘Star Wars: Episodio VI: Il ritorno dello Jedi’. A soli sedici anni Gerald Home aveva deciso di lasciare la sua nazione di origine per trasferirsi in Australia con la sua famiglia. Ha studiato lì ed è poi diventato attore. Ha anche svolto il lavoro di insegnante per tre anni, prima di recarsi in Inghilterra nella capitale Londra per proseguire i suoi studi di recitazione, sua grande passione.

Gerald Home è noto per aver partecipato a numerose convention e anche a diversi meeting con i fan di ‘Star Wars’. Lui è anche stato membro onorario di alcuni gruppi, come ‘Legione 501’ e ‘Bydgoski Fan Klub’ in Polonia. Gerald Home è stato infine ambasciatore onorario di un’alleanza mondiale dei fan club di ‘Star Wars’, ovvero ‘SWORA’ (Star Wars Outer Rim Alliance).