“Ho sconfitto il cancro”. L’attore lancia con gioia la notizia: “E ho battuto anche il Covid”

Notizia splendida per il popolare attore, protagonista anche della vittoria di un Premio Oscar diversi anni fa. Attraverso il suo profilo Instagram, ha infatti annunciato di aver finalmente vinto la sua battaglia contro il tumore e anche contro il coronavirus. Un doppio successo quindi per lui, che ha voluto condividere questa notizia straordinaria con tutti i suoi seguaci. Le sue parole sono arrivate dritte nel cuore dei suoi fan, che hanno ovviamente esultato davanti a questa comunicazione.

Queste le parole dell’uomo, che ha 71 anni: “Il mio cancro è in remissione, la massa si è ridotta alle dimensioni di una biglia e il Covid è ormai nello specchietto retrovisore”. Una dichiarazione diretta, senza giri di parole, che non ha bisogno di alcuna interpretazione. L’attore internazionale è pronto anche a tornare al lavoro dopo ben tre anni di assenza dai set cinematografici. Tutti lo aspettano a braccia aperte, compresi ovviamente i suoi colleghi, che condivideranno altre esperienze magnifiche.

L’attore è stato colpito da un linfoma e l’annuncio di questa patologia era avvenuto nel 2019. Poi ha anche dovuto fare i conti con il Covid e a tal proposito ha dichiarato: “Il coronavirus ha fatto sembrare il cancro un gioco da ragazzi. Mi ha preso a calci in cu..o abbastanza bene, ma sono vaccinato due volte e mi sento molo meglio”. Indimenticabili le sue recitazioni in ‘Crazy Heart’ e ‘Il grande Lebowski’. Adesso tornerà invece a lavorare nella serie FX ‘The Old Man’. E tutti non vedono l’ora di rivederlo all’opera.





Stiamo parlando di Jeff Bridges, attore, produttore cinematografico e musicista americano, nato a Los Angeles il 4 dicembre del 1949. Durante la sua brillante carriera è stato in grado di ricevere sette nomination agli Oscar, tre come miglior protagonista, quattro come miglior attore non protagonista. Poi nel 2010 Jeff Bridges ha conquistato il Golden Globe per miglior attore in un film drammatico per ‘Crazy Heart’ e ha anche vinto il Premio Oscar per la medesima recitazione nella pellicola.

Jeff Bridges è stato fidanzato negli anni Settanta con la collega Candy Clark, poi nel 1977 si è unito in matrimonio con Susan Geston. Si sono incontrati per la prima volta durante le riprese del film ‘Scandalo al ranch’, girato in un ranch dove lavorava Susan come cameriera. Hanno concepito tre figlie, che si chiamano Isabelle Annie, Jessica Lily Jessie e Hayley Roselouise.