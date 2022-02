Cinema in lutto per la scomparsa del regista e produttore cinematografico. La notizia è stata annunciata dia figli Jason, Catherine e Caroline, in un comunicato stampa ufficiale:

“La nostra famiglia sta affrontando l’inaspettata perdita di un marito, un padre e un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. – si legge nel comunicato – A confortarci è il fatto che il suo lavoro come filmmaker abbia portato così tante risate e gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo. Mentre affrontiamo il lutto in privato, speriamo che chi l’ha conosciuto attraverso i suoi film lo ricordi per sempre”.

Regista e produttore cinematografico slovacco naturalizzato canadese, Ivan Reitman è conosciuto soprattutto per aver diretto e prodotto le commedie di maggior successo degli anni ottanta e novanta come Ghostbusters – Acchiappafantasmi ed i suoi sequel: Ghostbusters II e Ghostbusters: Legacy e il suo reboot, Dave – Presidente per un giorno.





Il grande successo come produttore arriva nel 1978 con Animal House. pellicola diretta da John Landis con John Belushi. Nel corso della sua carriera Ivan Reitman, cha diretto commedie di grande successo come Un poliziotto alle elementari, Dave – Presidente per un giorno, Junior e Due padri di troppo, “I gemelli”, con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger. Negli anni successivi si è poi concentrato nell’attività come produttore Spage Jam, Disturbia, Baywatch e recentemente Ghostbusters: Legacy, diretto dal figlio Jason Reitman.

Era il padre del regista Jason Reitman e dell’attrice e produttrice televisiva Catherine Reitman. Nato a Komarno il 27 ottobre del 1946 (all’epoca cittadina in Cecoslovacchia), Reitman emigra in Canada con la famiglia ancora bambino e dopo il diploma dalla McMaster University, comincia a lavorare in numerosi film.