Il famoso attore italiano ha un malore sul palco: costretto ad interrompere lo spettacolo. Parliamo di Stefano Fresi, il talentoso interprete de Romanzo Criminale e Smetto quando voglio. L’artista 49enne infatti, si è sentito male durante lo spettacolo “Dioggene” sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino, a Brescia. È successo tutti in pochi istanti: il musicista e attore romano ha capito subito che ciò che gli stava succedendo non era normale e, proprio per questo, ha avvisato il pubblico che si sarebbe fermato.

Attimi di tensione, poi una pausa lunga sperando che il problema fisico sarebbe rientrato. E invece niente: Stefano Fresi non è riuscito a tornare al suo Dioggene. Lo spettacolo chiaramente è stato sospeso e l’interprete romano è stato portato a fare dei controlli e a riposare. “Scusate, questo non fa parte del copione”, avrebbe detto Stefano Fresi quando ha cominciato a sentirsi male sul palco del teatro.





Come riportato poi da Brescia Oggi, Fresi ha, quindi, “interrotto il monologo che stava recitando e si è subito recato dietro alle quinte”. L’attore di Romanzo criminale allora ha deciso di non riperdere il suo spettacolo e di chiamare subito un’ambulanza. Sembra sia stato il Centro Lucia a chiamare immediatamente il 118 per richiedere l’intervento di un’ambulanza sul posto.

Qualche minuto dopo i 130 spettatori in sala sono stati fatti accomodare fuori. Poco dopo la pagina Facebook del Centro Lucia ha fatto sapere qualche cosa di più tramite social: “Aggiornamento sullo spettacolo di Stefano Fresi di ieri sera: in seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute”.

E ancora: “Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l’ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data”. Anche Stefano Fresi ha voluto ringraziare il pubblico con una storia Instagram in cui ha scritto: “…La grazia e il calore del pubblico di Botticino. Ci rivediamo presto!”.

