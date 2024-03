La famosa attrice trovata morta in casa: ipotesi omicidio. Il molto del cinema per adulti sotto choc per la perdita di una grande interprete contemporanea di appena 26 anni. La ragazza è stata trovata morta nel suo appartamento in New Mexico il 1° marzo, anche se la notizia è stata divulgata soltanto adesso.

>> “Te ne sei andato pure tu”. Cinema italiano in lutto: l’attore è morto mentre il suo film è nelle sale

La polizia indaga sulle cause del decesso, ha fatto sapere la sua famiglia in un comunicato:” Sophia era un’amata figlia, sorella, nipote e amica”, ha scritto Mike Romero, patrigno della Leone, su una pagina GoFundMe creata in onore dell’attrice. “Aveva un amore profondo per tutti gli animali, in particolare per i suoi tre animali domestici. Le piaceva viaggiare e trovava sempre il modo di far sorridere tutti quelli che la circondavano”.





La famosa attrice trovata morta in casa: ipotesi omicidio

L’agenzia di modelle con sede a Los Angeles, 101 Modeling, che gestisce alcuni ingaggi della Leone, ha dichiarato: “Per essere chiari, la morte di Sophia Leone è indagata come rapina e omicidio”, ha scritto sabato @101modelinginc su X. Brian Berke, che gestisce l’agenzia di Sophia Leone in Florida, AMA Modeling, che ha espresso il suo dolore per la morte di Leone. “A 18 anni hai iniziato con me alla AMA e ora a 26 anni devo dirti addio”, ha scritto Berke su X.

“Avevamo un legame così incredibile. Ci ricordavamo sempre quanto ci tenevamo. Dovevo essere il tuo angelo custode. Un pezzo di me se n’è andato. Ti amo, Sophia”, conclude. La pornostar nata a Miami è entrata nel settore nel 2014 e ha recitato in oltre 80 film, come risulta dalla sua pagina IMDb. “Sono senza parole e con il cuore spezzato, non posso credere a quello che sto vedendo”, ha scritto su X la star del cinema per adulti Gina Valentine.

“Non riesco a capire perché proprio tu, tra tutte le persone… e posso solo sperare che tu sia forte e coraggiosa nei tuoi ultimi momenti qui… prego che tu non stessi soffrendo”. “Riposa in pace Sophia Leone”, ha scritto l’attrice di film per adulti Valeri Casteele. “Sei stata così gentile con me, una delle persone più belle in assoluto con un cuore meraviglioso. ci mancherai tantissimo”.

Leggi anche: “Mio figlio è morto”. Lutto nel cinema, il triste annuncio del famoso attore: “Aveva solo 33 anni”