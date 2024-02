Lutto nel mondo del cinema, l’attore perde il figlio di 33 anni. È lo stesso attore a riferirlo raccontando che il ragazzo se n’è andato lo scorso 5 gennaio a causa di un cancro. Il giovane aveva ricevuto una diagnosi di cordoma, un tipo di cancro estremamente raro che si sviluppa nella colonna vertebrale e colpisce circa 300 persone all’anno negli Stati Uniti, l’8 agosto 2018. Questa diagnosi è giunta poco dopo che alla moglie del famoso attore era stata diagnosticato un cancro al seno di terzo stadio.

Sebbene la donna sia successivamente entrata in remissione, la condizione del figlio si è aggravata nel tempo, portandolo a una crescente invalidità. Prima della sua diagnosi, il giovane aveva iniziato a lavorare presso la Gary Sinise Foundation, un ente di beneficenza che supporta membri dell’esercito, veterani, soccorritori e le loro famiglie, come assistente del responsabile dell’educazione e della sensibilizzazione.





Lutto nel mondo del cinema, l'attore perde il figlio di 33 anni

Era anche un talentuoso batterista che si esibiva con la band di suo padre e aveva conseguito una laurea presso la University of Southern California. Il giovane si era dedicato allo studio della composizione e della scrittura di canzoni. Parliamo di McCanna Anthony “Mac” Sinise, figlio dell’attore Gary Sinise.

L’attore ha espresso il dolore della famiglia per la perdita, riconoscendo la difficoltà di affrontare la morte di un figlio e manifestando empatia per chiunque abbia vissuto un lutto simile. Ha parlato della lunga lotta di cinque anni e mezzo della famiglia contro il cancro, sottolineando come, nonostante il dolore per la sua assenza, trovino conforto nel sapere che Mac non soffre più e si sentono ispirati dal coraggio con cui ha affrontato la malattia.

Il ragazzo lascia i suoi genitori Gary e Moira, le sorelle Sophie ed Ella e i loro figli, oltre alla nonna, zii, cugini, cognati e le badanti Lulu e Mimi. Il padre è famoso per aver interpretato grandi ruoli per il cinema e la tv, come il Tenente Doug in Forrest Gump e CSI New York.

