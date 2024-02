Il cinema italiano è in lutto per la morte del noto attore, protagonista anche in questi giorni nelle sale cinematografiche. Purtroppo la notizia più brutta è arrivata nella mattinata di giovedì 29 febbraio e in tanti stanno piangendo la sua dipartita. Ha lavorato in pellicole molto conosciute, ma anche a livello teatrale si era imposto collaborando con importanti colleghi.

Inoltre, il cinema italiano ora in lutto per la sua morte, lo paragonava per il suo aspetto ad un attore amatissimo in tutto il mondo. Lui era uno degli interpreti di Romeo è Giulietta, il film uscito poco tempo fa nel grande schermo e che ha alla regia Giovanni Veronesi. Ma, come detto poc’anzi, sono davvero tanti i lavori in cui lui ha dato il suo prezioso contributo.

Cinema italiano in lutto: morto l’attore a 73 anni

Il cinema italiano ha perso una figura riconosciuta a livello internazionale. Lui è morto a 73 anni, proprio mentre era apprezzato come attore in questi giorni. Era un attore caratterista, che assomigliava a Danny DeVito. Il suo primo lavoro è datato 1979, con la recitazione a teatro in Quelli di Grock. Nel grande schermo il suo debutto è stato nel 1980 nel film Ho fatto splash del regista Maurizio Nichetti.

A perdere la vita è stato Luis Molteni, il cui vero nome era Gianluigi Molteni, che tra il 2015 e il 2017 aveva lavorato a teatro con Christian De Sica e Alessandro Siani ne Il principe abusivo. A ricordarlo anche l’istituto mutualistico del Nuovo Imaie: “Che dire? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito “de noantri”, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, intanto, goditi il viaggio. I tuoi amici e colleghi”.

ADDIO A LUIS MOLTENI ❤️

Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito "de noantri", il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema.

Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì.

Tu intanto, caro Luis, goditi il viaggio

I tuoi amici del @NUOVOIMAIE pic.twitter.com/xWWmtSfr3e — NUOVO IMAIE (@NUOVOIMAIE) February 28, 2024

Al cinema ha recitato in tantissime pellicole, ne ricordiamo alcune: Ladri di saponette, Viaggi di nozze, Il fantasma dell’opera, In principio erano le mutande, Natale in crociera, Nel bagno delle donne, Chi ha incastrato Babbo Natale?. Non conosciamo al momento le cause della morte di Luis Molteni.