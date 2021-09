“Lo dico? Lo dico: era molto più bella prima della chirurgia, non ne aveva affatto bisogno. Perché devono tutte sembrare fatte con lo stampino? Bah #Venezia78”. Una foto presa dalla passerella della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e su Twitter l’accusa di aver esagerato con i ritocchini e di essersi conformata a molte delle sue colleghe.

28.7 milioni di follower su Instagram, copertine su magazine di moda e collaborazioni con marchi importanti come Ralph Lauren, Bulgari e Valentino proprio grazie alla sua bellezza eterea. Ma pare che anche l’attrice abbia ceduto al richiamo del chirurgo scatenando un’accesa discussione su Twitter.

A chi cerca di difenderla c’è chi risponde a tono: “Ma quale ritenzione idrica? Vede che le labbra sono più gonfie, anche gli zigomi… la ritenzione di liquidi non fa un effetto del genere e non ha niente a che vedere con labbra o tette più grandi, per favore. La preferivo quando era naturale”, si legge sotto al tweet che mostra l’attrice durante la passerella del Festival del Cinema di Venezia.





Più di un utente ha fatto notare che l’attrice, 22 anni il prossimo 26 gennaio, sembra essersi fatta qualche “ritocchino” di troppo. “Ti allego una foto più recente allora, secondo te questo è lo stesso viso che ha oggi? Dai, è piena di botox”, sentenzia un’altra utente pubblicando una foto di pochi mesi fa di Ester Exposito, attrice nota per aver vestito i panni di Carla Rosón Caleruega nella serie televisiva di Netflix Élite.

Lo dico? Lo dico:

Ester Exposito era molto più bella prima della chirurgia, non ne aveva affatto bisogno. Perché devono tutte sembrare fatte con lo stampino? Bah #Venezia78 pic.twitter.com/kBiOHvKNgR September 5, 2021

“Era una delle attrici più belle in circolazione, ora sembra una qualsiasi corteggiatrice di Uomini e Donne“, si legge ancora tra i commenti di Twitter. “Era molto più bella prima della chirurgia, non ne aveva affatto bisogno”, “Grazie pensavo di essere la sola a vedere quanto si sia stravolta, per quanto comunque sia rimasta bellissima eh”, si legge ancora.