Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema. L’annuncio è arrivato dal manager di quello che, a ragione, era ritenuto uno degli ultimi grandi. La morte lo ha colto in maniera improvvisa, nonostante gli 86 anni all’anagrafe non aveva dato segno di problemi di salute. Si legge nel comunicato: “Si trovava nel luogo che amava di più al mondo, facendo la cosa che gli dava più tranquillità, la pesca a mosca. Se ne avesse avuto la possibilità, è esattamente il copione che avrebbe scritto”.

>>“Ma sta con lei”. Il gossip pazzesco su Piero Barone del Volo e la splendida e famosa attrice (più grande di 6 anni): “Quindi non con la conduttrice”

Una carriera densa di successi, segnata dal trionfo agli oscar nel 2010 quando vinse la statuetta per la sceneggiatura de ‘Il discorso del re’ diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter. Il film, ispirato a una storia vera, ruota attorno ai problemi di balbuzie del re Giorgio VI e al rapporto col logopedista Lionel Logue, che lo ebbe in cura.





Cinema, addio David Seidler: premio Oscar per il Discorso del Re

Il discorso al quale si fa riferimento è quello con cui il re annunciò alla nazione la dichiarazione di guerra alla Germania e l’ingresso del Regno Unito nella seconda guerra mondiale. Il film ha vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival, 5 British Independent Film Awards 2010 (su 8 candidature), ha ottenuto 7 candidature ai Golden Globe 2011 (vincendo quello per il miglior attore in un film drammatico, assegnato al protagonista Colin Firth), nonché 4 premi Oscar su 12 candidature, in particolare quello per il miglior film.

Un film dai tratti unici firmato dalla mano di David Seidler che oggi il mondo del cinema e dello spettacolo piangono. David Seidler, che firmò anche l’adattamento teatrale del Discorso del Re nel 2012, ha scritto diversi film per la tv, tra i quali “Malizia a Hollywood” (1985), “Onassis: l’uomo più ricco del mondo” (1988).

“Vietnam morte Orange” (1988), “Passi di follia” (1995), “Marito e bugiardo” (1997), “Come On, Get Happy: The Partridge Family” (1999), “La principessa e la magia del drago” (2008). Ha scritto anche episodi per serie come “A sud dei Tropici”, “Destini”, “General Hospital” e “Il tempo della nostra vita”.