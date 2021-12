Lutto per l’attrice, i genitori trovati senza vita nella loro casa di Worcester. La notizia è stata confermata dai quotidiani locali, quando al numero di soccorso è arrivata una chiamata che informava del ritrovamento di due cadaveri all’interno di una casa di Sussex Lane.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’attrice non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e avrebbe chiesto al cugino di controllare la situazione. Arrivato nella villetta degli zii, l’uomo avrebbe trovato i cadaveri e chiamato subito il numero d’emergenza.

L’attrice, cantante e scrittrice Alicia Witt ha detto di non aver sentito i suoi genitori, Robert e Diane Witt, per diversi giorni, quindi ha chiesto al cugino di controllarli nella loro casa di Sussex Lane. “Purtroppo quello che è successo era inimmaginabile”, ha riferito la 46enne in un comunicato stampa diffuso dopo la conferma della notizia. “Chiedo un po’ di privacy in questo momento per addolorarmi e per avvolgere la mia testa attorno a questa svolta degli eventi e a questa perdita surreale”.





Il portavoce della polizia di Worcester, il tenente Sean Murtha, ha dichiarato: “Posso confermare che la polizia è stata inviata alla residenza e ha scoperto un uomo e una donna deceduti. Non c’erano segni di violenza, ma è stata aperta una inchiesta”. Alicia Witt debutta come attrice ancora bambina nel 1984 nel film Dune diretto da David Lynch, col quale collabora anche nel film TV Camera d’albergo (Hotel Room) e nella serie televisiva I segreti di Twin Peaks.

Nel 1995 partecipa al film Goodbye Mr. Holland e interpreta il ruolo di Kiva nell’episodio diretto da Allison Anders del film Four Rooms; nel 1998 si aggiudica una nomina ai Saturn Award per il film Urban Legend. Recita in Vanilla Sky, Litigi d’amore e 88 minuti e ha interpretato il ruolo della detective Nola Falacci nella serie televisiva poliziesca Law & Order: Criminal Intent.