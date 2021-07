Oro e perle sul bikini, ma è il corpo pazzesco di Federica Panicucci (53 anni) a prendersi tutta la scena

Federica Panicucci, una vacanza da sogno. La conduttrice non passa inosservata sulla spiaggia di Forte dei Marmi, dove ha deciso di trascorre le vacanze estive. Radiosa più che mai e in pieno relax, Federica Panucucci mostra a tutti la sua perfetta forma fisica vestita da un costume che fa davvero la differenza. Impossibile non restare incantati e infatti, i commenti dei fan parlano da soli.

Anche le foto condivise dalla conduttrice mostrano una vacanza volta al puro relax, ma con qualche piccolo cambiamento rispetto la scorsa stagione. Ma nulla da temere per la vita privata di Federica Panicucci, perché il cambiamento non riguarda di certo le questioni di cuore. In vacanza con il suo amatissimo Marco Bacini, la conduttrice ha semplicemente cambiato destinazione.

Se fino ad ora abbiamo visto la coppia prendere una pausa lontano dall’Italia, ovvero alle Maldive, solo per fare un esempio, per l’estate 2021 la destinazione scelta è Forte dei Marmi. Ed è proprio in casa che Federica Panicucci sceglie di giocare la sua carta vincente: il super bikini dorato per la 53enne in perfetta forma. E tutto si abbina elegantemente al colore dei capelli e al colore della pelle baciata dalla prima tintarella.





Un outfit decisamente sofisticato per la conduttrice, che abbina al costume dorato anche occhiali da sole di tendenza. Il dettaglio che fa la differenza? Non manca di certo, perché il bikini dorato è ulteriormente impreziosito dalle piccole perle, che ricalcano anche l’eleganza dei gioielli in oro giallo.

E le foto condivise sui social non potevano che essere accompagnate anche dalla didascalia che recita: “Summer is magic”, tutto rigorosamente apprezzato da un numero record di like e complimenti. E gli apprezzamenti non potevano che essere rivolti anche alla forma fisica: corpo scolpito e addominali sottolineano che il volto storico della televisione italiana riesce a dedicare del tempo prezioso anche alla cura di sé. Dettaglio da non trascurare.