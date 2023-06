La gita in un parco e poi improvvisamente la caduta nel vuoto. Un bambino di 6 anni stava trascorrendo una giornata di relax e divertimento con la sua famiglia nel Fundidora Park a Monterrey, in Messico. Il piccolo ha voluto provare un’emozione particolare salendo sulla teleferica del parco. Accompagnato da un adulto, un genitore oppure un operatore, il bambino ha indossato casco e imbracatura e si è librato nel vuoto.

Il momento è stato immortalato da un video: qualcuno ha ripreso l’intera scena con un cellulare. In sottofondo si sentono le voci di chi sta assistendo ad un evento emozionante ma allo stesso divertente. Grida di gioia e risate accompagnano la discesa del piccolo lungo la teleferica. All’improvviso, però, per motivi ancora non chiari, il bambino perde l’appoggio e cade nel vuoto.

Leggi anche: “Sequestro organizzato”. Kataleya, l’ultima inquietante pista sulla scomparsa della bimba





Il volo del bambino, poi il miracolo

Per cause da accertare si è sganciato il cavo d’acciaio che lo sosteneva e il bambino è caduto nel vuoto. Una caduta tra le rocce e gli alberi, giù in picchiata per 12 metri. Se fosse finito sulla terra o una roccia non ci sarebbe stato scampo per lui. Ma il destino aveva in serbo qualcos’altro per lui.

Sarebbe potuto finire in tragedia, invece il piccolo si è miracolosamente salvato. Nel video si vede soltanto il momento in cui il bambino cade nel vuoto, ma non si vede dove atterra. Fortunatamente il bimbo è finito in un lago e non ha riportato gravi ferite.

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA — Around the world (@1Around_theworl) June 26, 2023

Subito lo staff della struttura ha soccorso il piccolo, recuperandolo dal lago. Per lui e i suoi familiari soltanto una grande paura e chissà, magari d’ora in poi il desiderio di vacanze con meno adrenalina e più serenità. Il parco nel frattempo è stato chiuso per consentire di svolgere le indagini e comprendere come sia potuto accadere questo incidente.

“Estate in pausa”. Meteo, maltempo su metà Italia: arrivano pioggia e grandine. Le regioni colpite