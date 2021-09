Quello che sta per succedere probabilmente in pochi se lo aspettavano, ma Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile sono pronte nuovamente a stupire tutti. Hanno vissuto momenti molto negativi, dopo che furono accusate e poi condannate per aver truffato alcuni telespettatori durante le loro televendite. Erano molto note soprattutto negli anni Ottanta e Novante, poi ‘Striscia la Notizia’ le aveva incastrate. Dopo aver scontato anni di carcere, sono tornate di nuovo alla ribalta nazionale.

E ciò che ha rivelato ‘Il Tempo’ nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco. Una grandissima novità che riguarda entrambe e che farà parlare di loro ancora per lungo tempo. Sicuramente una buona parte di pubblico si sarà indispettita, quando ha appreso la notizia, ma ce n’è anche una parte che forse proverà a dar loro ancora fiducia. Il ritorno è ormai dietro l’angolo e ben presto potremo ammirarle come protagoniste. E lo faranno decisamente in grande stile, con una cosa mai provata prima.

Non hanno alcuna intenzione di arrendersi e Wanna Marchi e Stefania Nobile sognano di rubare ancora la scena nel piccolo schermo. Hanno ormai pagato tutte le loro colpe e non hanno più problemi con la giustizia italiana, quindi sono convinte di poter ancora dare qualcosa in più alla televisione. Per questa ragione un’emittente tv ha deciso di puntare sulle loro figure, che sono state molto influenti per tantissimi anni, per cercare di ottenere una grande visibilità in termini di ascolti.





Un nuovo programma è stato affidato alla conduzione di Wanna Marchi e Stefania Nobile e sarà trasmesso sul canale digitale 163 ‘GO TV’. Inoltre, lo si potrà vedere anche in diretta sul social network Instagram e sulla piattaforma streaming ‘Atena Tv’. L’appuntamento televisivo sarà trasmesso mercoledì 29 settembre a partire dalle ore 22.30 e il suo format sarà clamoroso. Si prevede che la trasmissione debba durare 100 ore di fila, un vero record. Non resta che attendere un paio di giorni per capirne di più.

Nei mesi scorsi è uscita fuori la notizia che Federica Panicucci fosse stata portata in tribunale da Wanna Marchi e Stefania Nobile. Pare che Federica Panicucci abbia detto che le due donne “si porteranno dei morti sulla coscienza” per ciò che hanno fatto in passato. La Marchi e sua figlia hanno quindi deciso di procedere per vie legali e per la presentatrice Mediaset è tempo di difendersi. Poi non si sono saputi altri sviluppi.