La proposta super romantica, poi la richiesta di celebrare il matrimonio ad Alberto Matano: la conduttrice, in dolce attesa, è stata ospite dell’ultima puntata de La Vita in diretta e parlato di questo momento magico della sua vita. A breve diventerà mamma per la prima volta e, già vestita di bianco nello studio di Rai 1 con il pancione in evidenza, ha spiazzato gli ospiti in studio con una richiesta particolare rivolta proprio al giornalista: “Vuoi celebrare le mie nozze?”.

Ma andiamo con ordine. La proposta è arrivata a Dubai, lo scorso gennaio ma solo da poco la conduttrice ed ex modella ha deciso di condividere la notizia con tutti postando il video su Instagram accompagnato dalle note di ‘Come una favola’ di Vasco Rossi. Il noto compagno e ormai presto marito l’ha sorpresa fuori da un locale e si è anche inginocchiato. La risposta della futura mamma è stata ovviamente sì.

“Vuoi celebrare il mio matrimonio?”: la richiesta ad Alberto Matano

E così dopo la proposta ricevuta dallo chef Enrico Bartolini, Roberta Morise ha fatto la controproposta al conduttore e giornalista durante la puntata de La Vita in diretta. Molto commossa, ha raccontato nello studio di Rai 1 tutta la sua emozione e gioia.

“È stato tutto così veloce e inaspettato. Sembra un sogno. Come dice la canzone “è come nelle favole”. Le favole esistono, esiste la metà perfetta ed esiste anche la felicità. E io sono felice”, ha detto Roberta Morise ormai “incintissima”. Poi, dopo aver scherzato sulla data delle nozze, rivolgendosi ad Alberto Matano ha aggiunto: “Io sono qui per chiederti una cosa”.

“Ti va di celebrare il mio matrimonio? Mi piacerebbe molto”, ha detto all’amico. “Che cosa?! Sarei felicissimo, sono già lì. Evviva Roberta”, la risposta del conduttore, già emozionatissimo. Già a luglio scorso il giornalista e conduttore aveva celebrato le nozze di una coppia di amici. “Oggi sposo io”, aveva scritto sui social indossando la fascia tricolore. Che dunque rispolvererà per l’amica Roberta Morise.