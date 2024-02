Dopo le indiscrezioni circolate sul web, alcune storie social sembrerebbero confermare la relazione tra l’inviato di “Striscia la notizia” Jimmy Ghione e l’ex fidanzata vip dell’ex volto Rai da tempo in Mediaset. La conferma arriverebbe da una storia pubblicata dalla giovane sul suo account Instagram in cui i due si baciano ma sono nascosti da una emoji a forma di cuore.

L’uomo appare con il volto coperto da una emoticon ma sono ben riconoscibili i braccialetti, gli stessi indossati dall’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione in altre fotografie pubblicate sui social. Lo storico inviato del tg satirico ‘Striscia la notizia’, ha attraversato un periodo molto duro nella sua vita privata, sconvolta dalla fine del suo matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni.

Leggi anche: “Ora la cacci dallo studio!”. Verissimo, panico in diretta: Silvia Toffanin costretta ad allontanarla. Cosa ha detto all’ospite





Jimmy Ghione è fidanzato con l’ex di Paolo Brosio Maria Laura De Vitis

“Preferisco parlare solo di me. E di me posso dire che soffrirò per altri 20 anni e passa. Io sono di quelli che credono che la famiglia sia un bene primario”, aveva detto parlando della fine del suo matrimonio con Tania. La coppia è stata sposata per 14 anni e ha avuto due figli, Gabriele e Federico. “È stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei – aveva spiegato a Novella 2000 parlando dell’ex fidanzata Daria -. Ha 36 anni ed è molto delicata nell’affacciarsi nella vita di un uomo come me, con due figli”.

Jimmy Ghione e Tania Paganoni, che sono stati sposati per 14 anni, hanno due figli, Gabriele e Federico. Ora sembra che il suo cuore sia nuovamente impegnato con Maria Laura De Vitis, conosciuta dal pubblico italiano per essere stata fidanzata con il giornalista Paolo Brosio e aver partecipato a La pupa e il secchione e all’Isola dei famosi.

Gianluigi Ghione, noto come Jimmy Ghione, è nato a Torino nel 1964. Maria Laura De Vitis è nata a Reggio Emilia e ha 25 anni.I due hanno 34 anni di differenza. La giovane ha vinto La pupa e il secchione del 2022 ed stata concorrente dell’”Isola dei famosi”. Come tanti ricordano è diventata nota alle cronache rosa per la sua relazione con Paolo Brosio, classe 1956.