Pioggia di critiche sul Grande Fratello, anche Cesara e Beatrice nell’occhio del ciclone. L’ultima puntata del reality show è stata caratterizzata da diversi colpi di scena. Tanto per cominciare sono entrati nella Casa cinque nuovi concorrenti: Maria Monsé in coppia con la figlia Perla Maria, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.

In tanti si aspettavano, poi, la squalifica di almeno un concorrente: Lorenzo Spolverato e Giglio erano gli indiziati numeri uno, ma alla fine nessun provvedimento è stato preso per le parole aggressive e gli atteggiamenti violenti nei confronti in particolare di Helena Prestes. Anche Shaila Gatta si era resa protagonista di una brutta lite con la modella brasiliana, ma pure lei si è salvata. E il pubblico se l’è presa con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Leggi anche: “Guardate che sta facendo”. Grande Fratello, Luca Calvani contro Shaila: “La gente deve vedere”





Cesara e Beatrice si schierano e il pubblico non le perdona

Nonostante le critiche a Shaila Gatta e le richieste di squalifica arrivate dal pubblico Alfonso Signorini si è limitato ad un rimprovero per le espressioni utilizzate nei confronti di Helena Prestes. Parole definite “violente“, “malvagie“, “deprecabili“, ma nessun provvedimento. Come se non bastasse l’opininista dello show Cesara Buonamici ha deciso di dare l’immunità proprio a Shaila!

In tanti hanno notato questa incoerenza e criticato il gesto di Cesara. Ma non è finita. Nel mirino del pubblico ci è finita anche Beatrice Luzzi. L’ex gieffina ha detto la sua sullo scontro tra Shaila e Helena. Ebbene, dopo aver criticato Shaila, l’opinionista ha accusato anche Helena, colpevole a suo dire di aver provocato e “messo del pepe” per avere una reazione dall’ex velina.

Dare l’immunità alla persona che è finita al centro delle critiche per aver commesso un gesto INQUALIFICABILE penso l’opinionista (ma anche il programma/autori) più vergognosa in assoluto.

FATE SCHIFO



HANNO PREMIATO CHI HA SBAGLIATO ED AFFOSSATO CHI ERA INNOCENTE#grandefratello pic.twitter.com/pc04qDqtJ6 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 3, 2024

Cara Beatrice sei stata una grande delusione,dicevano di te le stesse cose che dicono di lei,che eri una provocatrice,tu dovevi capirla ed essere dalla sua parte,mi dispiace nn mi sei piaciuta,che tristezza! — Lella56 (@Lella562) December 2, 2024

Questo attacco è stato duramente criticato dal pubblico. C’è chi ha fatto notare: “Anche lei aveva messo pepe nella sua edizione e non pensavo che questa sera si sarebbe scagliata contro Helena”. E ancora: “Cara Beatrice sei stata una grande delusione, dicevano di te le stesse cose che dicono di lei, che eri una provocatrice, tu dovevi capirla ed essere dalla sua parte, mi dispiace nn mi sei piaciuta, che tristezza!”.

“Sto una m***, perché me l’ha fatto?”. Grande Fratello, Shaila devastata per Lorenzo