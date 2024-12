“Guardate che fa Shaila, la gente deve vedere”. Grande Fratello, Luca Calvani asfalta la Gatta. Lo sfogo stamattina, dopo averci dormito su e ragionato bene. Il rapporto tra Luca Calvani e Shaila Gatta all’interno della casa è stato caratterizzato da alti e bassi, tensioni e momenti di amicizia. Entrambi i concorrenti hanno avuto interazioni significative che hanno catturato l’attenzione del pubblico e degli altri inquilini, specialmente in un contesto di dinamiche sociali complesse. Recentemente, Calvani ha espresso le sue riserve riguardo al comportamento di Shaila, in particolare in relazione alla sua presunta relazione con Lorenzo Spolverato.

Durante una puntata, Luca ha accusato Shaila di recitare e di cercare visibilità attraverso il suo rapporto con Lorenzo. Ha affermato: “Volevano le prime clip, dovrebbero essere più furbi”, suggerendo che la loro storia d’amore potesse essere più strategica che autentica. Queste affermazioni hanno suscitato reazioni tra gli altri concorrenti, alcuni dei quali hanno concordato con Calvani, ritenendo che Shaila stesse usando Lorenzo per ottenere attenzione mediatica.





In un altro episodio controverso, Shaila è stata accusata di aver usato un termine offensivo nei confronti degli omosessuali, il che ha scatenato una reazione forte da parte di Luca, che è gay. Calvani ha sottolineato l’importanza di evitare linguaggi offensivi all’interno della casa e ha dichiarato di essere rimasto colpito dalle parole attribuite a Shaila. Ha affermato: “Mi dispiace perché Shaila è una ragazza che stimo… ma questa parola ferisce”. Shaila ha negato le accuse, sostenendo di non aver mai pronunciato quella parola e difendendo la sua amicizia con persone gay.

Nonostante le tensioni, ci sono stati anche momenti in cui Calvani e Gatta hanno mostrato segni di amicizia. Luca ha spesso cercato di mantenere un clima disteso nella casa, ma le sue critiche a Shaila hanno portato a una frattura nel loro rapporto. Stamattina poi, dopo la puntata, Calvani prendendo da parte l’ex corteggiatrice di U&D Chiara Cainelli, ha detto che è giusto che la gente vede di che pasta è fatta Shaila.

“Io ho detto a Shaila di stare calma, ma se Shaila è quella roba li.. la gente è giusto che veda che tipo di persona è.

Dice che non si deve lasciare sola Helena e poi semina discordia.”



Luca (come sempre) ha servito su 🐈

Proprio quest’ultima ieri sera ha affermato di essere un’artista e di voler lanciare messaggi positivi fuori. Ma ci starà riuscendo? Secondo Luca Calvani assolutamente no. C’è poi da dire che la presenza di altri inquilini ha reso più difficile per Luca e Shaila mantenere una relazione amichevole, poiché entrambi cercano di navigare le complesse dinamiche sociali del reality.

