“Ma dategli una stanza”. Grande Fratello, Lorenzo esce dal tugurio e Shaila gli salta addosso. Quello che succede poco dopo lascia mezzi sconvolti gli spettatori che chiedono a gran voce di darsi una regolata. E in effetti agli occhi di molti, la reazione che hanno avuto è stata un tantino esagerata, ma chi siamo noi per giudicare in fondo? I due ragazzi si piacciono e sono estremamente attratti uno dall’altra e alle pulsioni si sa, difficilmente si riesce a trattenersi. È stata una puntata intensa per loro. Finalmente c’è stato il tanto atteso confronto tra Spolverato ed Helena Prestes.

Sia Helena che Lorenzo, durante la puntata, hanno confessato tutto, dicendo finalmente tutta la verità. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello, la ragazza aveva scritto a Lorenzo su Instagram e si erano poi scambiati diversi messaggi. Dunque, si conoscevano già prima dell’inizio del reality. Lei aveva preso questa decisione perché interessata al modello e gli aveva chiesto protezione, una volta che sarebbe iniziata la loro avventura televisiva.





GF, Lorenzo esce dal tugurio e Shaila gli salta addosso

Il loro è stato un gesto che ha tra l’altro violato le regole del programma. Lorenzo non avrebbe fatto alcuna promessa di protezione. Dopo la puntata però, Shaila Gatta, sfogandosi con Yulia Bruschi, ha affermato che non ha per nulla apprezzato la cosa, svelando le parole esatte di quelle missive. “Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto – ha spiegato l’ex Velina di Striscia – Non mi sono basata su questa chat, io lo conosco”.

shaila più gelosa di lorenzo https://t.co/E6eoJkUVlg — Antonella Rossi (@Antonel09943643) December 3, 2024

Ogni crisi è un'opportunità per crescere. Shaila e Lorenzo hanno dimostrato di avere forza e cuore: insieme, mano nella mano, supereranno tutto🌟❤️ #shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/Utqu1c8HMC — 🥀ssᴀᴅᴛᴇᴇɴss🥀 (@taigaxchan) December 3, 2024

E ancora: “Io a lui prima ho spiegato ‘guarda Yulia e Giglio come sono belli, perché non possiamo anche noi essere liberi e sereni?’. Io sono qui per costruire qualcosa con lui, però c’è sempre qualcosa. Per me non è stata una serata leggera. Ok che sapevo, ma non è bello che quella cosa sia uscita davanti a tutti. Questi si sono scambiati i messaggi dove scrivevano ‘incontro di anime’”.

Porca puttana date una stanza siamo al Grande Fratello no su porn hub #grandefratello https://t.co/9yXpq3tB1p — AnDrEA (@andrea9737268) December 3, 2024

Eppure, nonostante i dubbi e le lacrime, appena i due si sono rivisti la passione non ha lasciato spazio a commenti o polemiche. I due hanno potuto finalmente dormire di nuovo insieme, ammesso che questo abbiano fatto. E sui social chiaramente qualcuno ha storto: “Dategli una stanza a quei due”, dopo che si sono ‘appiccicati’ sul muro. E ancora: “Il Grande Fratello sembra quasi diventato PH”, scrive un altro, facendo riferimento al famoso sito per adulti. E dopo? Per ora non ci è dato sapere.

