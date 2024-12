“Ma stiamo scherzando?”. Grande Fratello, Shaila svela quello che si sono scritti davvero Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. E la cosa non le va giù, chiaramente. Anche perché nonostante il ragazzo abbia sminuito questo rapporto, l’ex velina sembra conoscere per filo e per segno le parole esatte di quello scambio. Sia Helena che Lorenzo, durante la puntata, hanno confessato tutto, dicendo finalmente tutta la verità. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello, la ragazza aveva scritto a Lorenzo su Instagram e si erano poi scambiati diversi messaggi.

Dunque, si conoscevano già prima dell’inizio del reality. Lei aveva preso questa decisione perché interessata al modello e gli aveva chiesto protezione, una volta che sarebbe iniziata la loro avventura televisiva. Il loro è stato un gesto che ha tra l’altro violato le regole del programma. Lorenzo non avrebbe fatto alcuna promessa di protezione. Dopo la puntata però, Shaila Gatta, sfogandosi con Yulia Bruschi, ha affermato che non ha per nulla apprezzato la cosa, svelando le parole esatte di quelle missive.





Grande Fratello, Shaila svela i messaggi di Lorenzo ed Helena

“Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto – ha spiegato l’ex Velina di Striscia – Non mi sono basata su questa chat, io lo conosco. Io a lui prima ho spiegato ‘guarda Yulia e Giglio come sono belli, perché non possiamo anche noi essere liberi e sereni?’. Io sono qui per costruire qualcosa con lui, però c’è sempre qualcosa. Per me non è stata una serata leggera. Ok che sapevo, ma non è bello che quella cosa sia uscita davanti a tutti. Questi si sono scambiati i messaggi dove scrivevano ‘incontro di anime’”.

Lorenzo conferma la versione degli altri inquilini: prima di entrare al #GrandeFratello lui ed Helena si sono scambiati dei messaggi pic.twitter.com/2y7TY7hlWS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2024

E ancora Shaila Gatta: “Cosa si sono scritti? Tipo ‘le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello’. Ma stiamo scherzando?! Ma poi lui nel suo armadio ha dei vestiti di Helena e dei bigliettini scritti da lei. Ma se lui pensa cose non belle e me le ha dette tante volte, doveva buttare tutto. Ma quale ricordo è?”

Chi dice a shaila che non e' un artista ne una professionista ma solo una rosicona? https://t.co/0E8NlX0Yai — baldale (@Alessan26912602) December 3, 2024

shaila più gelosa di lorenzo https://t.co/E6eoJkUVlg — Antonella Rossi (@Antonel09943643) December 3, 2024

Continua e conclude Shaila: “Io ho tolto le cose di Javier. Non mi è piaciuto. Io mi sono arrabbiata perché lui ha sempre le frasi pronte e poi è arrivata lei con le paroline dolci e lui si è sciolto. Poi però perché io ho avuto un confronto con Javier, che era dovuto, Lorenzo si è arrabbiato! Questo non va bene. Io stasera c’ho messo la faccia a fare una brutta figura, ma ho difeso la coppia. Intento lei ha ottenuto quello che voleva, quella che strumentalizza il suo passato”.

