“Sei una squilibrata”. Grande Fratello, Jessica Morlacchi asfalta Helena Prestes e usa delle parole a dir poco pesanti per descrivere quello che lei pensa della bella modella brasiliana. Uno scontro atteso da settimane che alla fine è arrivato. In questi ultimi giorno l’ex cantante dei Gazosa aveva manifestato tutto il suo malessere nei confronti della coinquilina, sopratutto visto il suo recente e morboso attaccamento a Luca Calvani. Jessica infatti non ha mai nascosto di essere attratta estremamente dall’attore toscano.

C’è un problema tuttavia, l’uomo è gay e felicemente in una relazione duratura. Nonostante si sia dichiarato bisessuale tempo fa, non sembra che nel radar dell’attore toscano ci sia apertura per la dolcissima e simpatica Jessica. Lei qualche giorno fa aveva confessato su di lui: “Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio…”. Ma è solo questo? No chiaramente, ma la cosa ha destabilizzato non poco le dinamiche in casa.





Anche perché se per caso qualcuno si avvicina a Calvani non sempre la Morlacchi la vive benissimo. E qui fa capolino Helena Prestes che sta facendo il suo gioco in casa e ha capito che la sua figura da ‘destabilizzatrice’ funziona molto bene, sopratutto sul pubblico. È per questo che nelle scorse ore, ha voluto far sapere a Jessica Morlacchi di stare a chiacchierare intimamente sotto le coperte con Luca.

È la stessa Jessica a raccontarlo ad Ilaria, durante uno sfogo notturno: “Parlava ad alta voce… Io ero sotto la coperta e parlava ad alta voce per farmi sentire che stava là con Luca Calvani…”. Ieri sera quindi finalmente il confronto di fronte allo studio. Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica: “Perché hai dato della squilibrata a Helena?”. La Morlacchi, con estrema lucidità ha quindi commentato: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni, non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale.

Se pensi di provocarmi, ti chiedo di lasciare stare”. La Prestes risponde a tono e dice: “Sta dimostrando che quella fragile è lei. State strumentalizzando il mio passato, io non voglio essere una vittima”. Prende la parola anche Luca Calvani che risponde a tutte: “Mi sembra il teatro dell’assurdo”. Beatrice Luzzi decide quindi di prendere la parola e schierarsi con Helena: “Punta su di te, mettiti in gioco e smettila di parlare solo di Lorenzo”. Ce la farà a lasciare in pace qualcuno? In tanti in queste ore criticano la Morlacchi. Un utente scrive: “Si è giocata la vittoria… mi ha spaventata!”. E ancora: “Gli occhi di questa donna sono paurosi… una donna non guarda così un altra donna”. E così via.

