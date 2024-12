Colpo di scena al Grande Fratello nella serata del 2 dicembre. Nel corso della puntata in diretta con Alfonso Signorini, è stato finalmente svelato il segreto che Lorenzo e Helena hanno custodito per mesi. Ormai non hanno potuto fare nient’altro che confermare tutto agli altri concorrenti e al pubblico, che stava seguendo con attenzione le dinamiche della casa.

Durante l’appuntamento col Grande Fratello, Helena e Lorenzo si sono soffermati sul segreto che li riguardava e hanno fatto il punto della situazione sul loro rapporto. Una vicenda che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. E ovviamente questo potrebbe innescare liti e discussioni, dato che tra i due pare fosse stato raggiunto un accordo in passato.

Grande Fratello, Helena e Lorenzo avevano un segreto: hanno confessato

Per capirne meglio e arrivare ad una soluzione, il conduttore del Grande Fratello ha diviso i concorrenti che erano a conoscenza di questo segreto tra Helena e Lorenzo, a partire da Javier. Anche Yulia aveva appreso questa informazione, infatti la Prestes le aveva raccontato tutto ai tempi in cui Spolverato e Shaila erano temporaneamente al Gran Hermano.

Helena ha allora confessato tutto, dicendo finalmente tutta la verità. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello, la ragazza aveva scritto a Lorenzo su Instagram e si erano poi scambiati diversi messaggi. Dunque, si conoscevano già prima dell’inizio del reality. Lei averva preso questa decisione perché interessata al modello e gli aveva chiesto protezione, una volta che sarebbe iniziata la loro avventura televisiva. Il loro è stato un gesto che ha tra l’altro violato le regole del programma.

Lorenzo non avrebbe fatto alcuna promessa di protezione. Comunque anche lui ha confessato e sapeva che non fosse consentito ciò che hanno poi realmente fatto. Era nato un legame di complicità tra i due gieffini e si erano promessi di non dire nulla agli altri perché consapevoli che fosse stato un errore. Ma alla fine è uscito tutto a galla.