“Tutti cogl***”. Grande Fratello, Jessica choc contro Luca: “Non me ne frega un c**”. Bufera nella notte. La Morlacchi dopo la puntata perde ulteriormente le staffe e decide di andargliele a dire quattro proprio all’uomo che più di tutti significa qualcosa lì dentro. Eh sì perché durante la diretta, proprio l’ex voce die Gazosa aveva asfaltato Helena Prestes con parole atroci. Alfonso Signorini in puntata ha infatti chiesto a Jessica: “Perché hai dato della squilibrata a Helena?”.

La Morlacchi, con estrema lucidità ha quindi commentato: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni, non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale. Se pensi di provocarmi, ti chiedo di lasciare stare”. La Prestes risponde a tono e dice: “Sta dimostrando che quella fragile è lei. State strumentalizzando il mio passato, io non voglio essere una vittima”. Prende la parola anche Luca Calvani che risponde a tutte: “Mi sembra il teatro dell’assurdo”.





È proprio per questa frase che Jessica dopo la diretta decide di raggiungere Calvani e dirgli che come si è comportato non è stato affatto giusto per lei: “Perchè io tremavo come una foglia su quel caz** di divano, non ti sei mai avvicinato, non mi hai mai detto una parola, non sei mai venuto a dirmi ‘Oh, che dobbiamo fa?’. Però a lei l’assistente sociale lo fai?”. Luca risponde allora: “Ho chiesto a Pamela, mi ha detto che stavi bene”. Jessica riprende ed è più arrabbiata che mai: “Tu non devi chiedere a Pamela, tu devi venire da me perchè hai detto che sono la tua persona, a cui vuoi bene, la persona speciale, la persona…”.

La situazione è, onestamente, preoccupante. Voglio ricordarvi che Jessica era quella provava pena per il fidanzato di Yulia fuori dalla casa e adesso, ad Alessandro, compagno di Luca, non ci pensa? Imbarazzante e fuoriluogo. Fermatela! #GrandeFratello pic.twitter.com/g18akJFjnm — 𝒱𝓮𝑟𝑜𝓃𝑖𝓬𝑎 (@shadowhuvnters) December 3, 2024

E ancora Jessica: “Non vai da Pamela, vieni da me e mi dici va tutto bene, semmai fai l’assistente sociale pure con me. Tu stai solo da quella parte là, ma pensi che noi la stiamo bastonando (Helena), ma non dimenticare quello che c’è stato tra noi, le nostre confidenze. Oggi su quel divano ho visto un’altra persona”. Luca allora risponde scocciato: “Te lo permetto ti concedo questa cosa, anche se sono convinto che in questi due giorni hai fatto delle cose che non mi stanno bene, ma stai facendo sul serio?”

“Fuori di testa per cosa? Io non le vedo, io ho visto una ragazza che si è difesa di fronte a uno schieramento. Il problema è che non sono sicuro che te stai facendo sul serio mi sembra assurdo”



LUCA NOSTRO PADRE CHE CONTINUA A DIFENDERE HELENA DAVANTI A JESSICA#grandefratello pic.twitter.com/jn6F46j2Za — sisonokevin (@si_sonokevin) December 3, 2024

“Ha detto quelle cose a Shaila perché lei gli ha rovesciato una montagna di cacca addosso prima, Jessica è un continuo che fa la gelosa con me che a me fa anche un po’ sorridere… sembra il teatro dell’assurdo ”



GRAZIE LUCA😎#grandefratello #heleners pic.twitter.com/wElKMpK00L — DarkSkinDivinity (@skin_divinity) December 2, 2024

Dice ancora Luca Calvani: “Scema non sei, ma io queste cose non le vedo, ho visto una ragazza che sta in difficoltà contro un plebiscito. Mi sembra assurdo però che tu stia facendo sul serio questa cosa, una cosa del genere”. Jessica allora risponde: “Allora siamo tutti cogl*** abbiamo risolto”. Alla fine Luca chiude con: “Se ne parla stasera”. Maretta anche per loro, è evidente.

